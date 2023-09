Spotify HiFi: Neue „Supremium-Option“ zeigt sich in den Tiefen der App

Die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern: Vor nunmehr zweieinhalb Jahren hat uns der Musikdienst Spotify höhere Qualität beim Musikstreaming versprochen. Damals hieß es noch, dass Spotify HiFi im Laufe des Jahres 2021 erscheint. In der Zeit danach ist es um dieses Thema allerdings eher ruhig geworden.

Aktuell scheint Spotify einen erneuten Anlauf diesbezüglich zu unternehmen. Ein auf der Diskussionsplattform Reddit aktiver Spotify-Nutzer hat die App des Musikdienstes unter die Lupe genommen und dort eindeutige Hinweise darauf gefunden, dass sich ein entsprechendes Angebot in Vorbereitung befindet.

Das in der Vergangenheit teils auch als „Supremium“ bezeichnete Angebot trägt bei Spotify intern wohl den Codenamen „Nemo“ und soll in erster Linie die Möglichkeit bieten, verlustfrei komprimiertes Audio mit einer Samplingrate von 24 Bit zu konsumieren. Aktuell beliefert Spotify seine Premium-Abonnenten mit im AAC-Format komprimierten Dateien mit bis zu 320 kbit/s und und einer Samplingrate von 16 Bit. Spotify Free ist auf maximal 160 kbit/s begrenzt.

Zusätzliche Hörbuch-Stunden mit „Supremium“

Über die gesteigerte Audioqualität hinaus soll Spotify HiFi auch den Zugriff auf das bereits diskutierte neue Hörbuch-Angebot des Musikdienstes integreren. Im Rahmen von Spotify HiFi werden demnach künftig 30 Stunden Hörbuchkonsum inklusive sein. Abonnenten von Spotify Premium sollen hier nur 20 Stunden zugesprochen werden.

Als weitere Vorteile des neuen Supremium-Abos nennen die im Code der App versteckten Textpassagen die Möglichkeit zum Erstellen von Wiedergabelisten mithilfe von künstlicher Intelligenz und damit verbunden Funktionen wie das Sortieren der Songs nach Faktoren wir Tempo oder Tanzbarkeit.

19,99 Dollar im Monat – Nur ein Platzhalter?

In der Spotify-App findet sich auch schon ein Preisschild für das neue Angebot. Der Entdecker der Textpassagen weist aber darauf hin, dass es sich bei den genannten 19,99 Dollar auch noch um einen Platzhalter handeln könne. Das wäre nämlich quasi das Doppelte von dem, was aktuell für ein normales Premium-Abo von Spotify berechnet wird. Der Musikdienst hat zuletzt seine Preise außerhalb von Deutschland angezogen. Hier kostet Spotify Premium derzeit noch 9,99 Euro pro Monat, in anderen Ländern werden dagegen bereits 10,99 Euro fällig.

Wie es scheint, will Spotify auch die neue HiFi-Option in mehreren Varianten anbieten. Im Code der App ist von „Nemo Duo“ und „Nemo Family“ die Rede. Diese Tarife sind auch aktuell schon im einfachen Premium-Lineup von Spotify verfügbar und richten sich an Paare oder Familien mit bis zu sechs Mitgliedern.