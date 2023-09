iMazing bereit fürs neue iPhone – Version 3 startet als Beta

Für dieses Jahr steht übrigens auch noch ein großes Update für den Gerätemanager an. Die Entwickler wollen noch vor Jahresende iMazing 3 veröffentlichen und versprechen in diesem Zusammenhang eine umfassende Überarbeitung der Software.

Rechtzeitig zum Marktstart der neuen iPhone-Modelle haben die in der Schweiz ansäßigen Entwickler von DigiDNA den Gerätemanager iMazing auf aktuellen Stand gebracht. In der neu verfügbaren Version 2.17.7 versteht sich die Anwendung jetzt sowohl mit den neuesten Versionen der Apple-Betriebssysteme als auch mit den iPhone-Modellen iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

