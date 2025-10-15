Spotify: Genre-Steuerung und Geschmacksprofil landen in der Mac-App

Spotify-Abonnenten können den „Mix der Woche“ ab sofort direkt in der offiziellen Mac-App anpassen. Die bislang auf das iPhone beschränkte Möglichkeit zur Auswahl bevorzugter Musikrichtungen steht nun auch auf dem Desktop zur Verfügung.

„Mix der Woche“ mit Genre-Steuerung

Die Auswahl von bis zu fünf Genres wirkt sich unmittelbar auf die Titelauswahl der wöchentlichen Playlist aus. Ist ein präferiertes Genre gewählt, passt sich die Zusammenstellung der aus 30 Titeln bestehenden Wiedergabeliste unmittelbar an. Änderungen werden geräteübergreifend synchronisiert, sodass die getroffene Auswahl auch im Webplayer oder auf mobilen Geräten greift.

Die Funktion bleibt zunächst zahlenden Abonnenten vorbehalten. In Aussicht gestellt ist jedoch eine spätere Öffnung für alle Nutzerkonten. Die Genre-Steuerung wurde im Zuge des zehnjährigen Bestehens der „Mix der Woche“-Playlist eingeführt und um ein neues Design ergänzt.

Einzelne Titel aus Geschmacksprofil ausschließen

Parallel zur erweiterten Genre-Auswahl hat Spotify eine weitere Funktion freigeschaltet, die nun ebenfalls in der Mac-App verfügbar ist. Nutzer können einzelne Titel gezielt vom sogenannten Geschmacksprofil ausschließen. Dieses Profil bestimmt, welche Inhalte in Empfehlungen wie dem „Mix der Woche“, der Startseite oder Jahresrückblicken auftauchen.

Die neue Einstellung ermöglicht es, Ausreißer gezielt auszublenden. Dazu zählen etwa Kinderlieder, Meditations-Klänge oder Songs, die nicht dem persönlichen Langzeitgeschmack entsprechen. Bisher war dies nur auf Ebene ganzer Playlists möglich. Nun lassen sich auch einzelne Stücke mit wenigen Klicks vom Einfluss auf algorithmische Empfehlungen ausschließen. Die Funktion steht auf allen Plattformen und für alle Nutzergruppen bereit.

Neben der Genre-Steuerung und dem Titel-Ausschluss wurden in den letzten Wochen auch die verlustfreie Wiedergabe für Premium-Konten sowie ein neuer Mix-Modus mit Übergangseffekten eingeführt.