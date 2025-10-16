Apple bringt Magic Keyboard jetzt auch in Schwarz

Apple erweitert das Zubehörangebot für das iPad Air um eine neue Variante des Magic Keyboards. Erstmals ist die Tastatur nun auch in Schwarz erhältlich. Bislang bot Apple das Modell ausschließlich in Weiß an. Mit der neuen Farboption soll das Zubehör optisch näher an das Magic Keyboard des iPad Pro heranrücken, das bereits seit längerem in beiden Farben erhältlich ist.

Das Magic Keyboard für das iPad Air bietet die gleiche Funktionalität wie zuvor. Es verfügt über ein freischwebendes Design, das die Position des iPad magnetisch hält, und lässt sich stufenlos in verschiedene Betrachtungswinkel einstellen.

Eine Reihe von 14 Funktionstasten erlaubt den direkten Zugriff auf Lautstärke, Bildschirmhelligkeit und weitere iPad-Funktionen. Das integrierte Trackpad besteht aus Glas und unterstützt die Multi-Touch-Gesten von iPadOS.

Bekannte Ausstattung und unveränderter Preis

Am Funktionsumfang selbst hat Apple nichts verändert. Die Tastatur verwendet weiterhin einen Scherenmechanismus mit einem Millimeter Tastenhub und bietet einen USB-C-Anschluss, über den das iPad geladen werden kann, während der eigene Anschluss frei bleibt. Das Gehäuse schützt Vorder- und Rückseite des Tablets und kann zum Transport zusammengefaltet werden.

Das neue schwarze Modell richtet sich an Nutzer, die eine unempfindlichere Farbe bevorzugen. Ist die dunkle Option doch deutlich weniger anfällig für sichtbare Gebrauchsspuren als das bisherige weiße Modell. Technisch bleibt die Ausstattung unverändert.

Das Magic Keyboard für das iPad Air ist mit Geräten ab der vierten Generation kompatibel und wird für 329 Euro in der 11-Zoll-Version sowie für 349 Euro in der 13-Zoll-Ausführung angeboten. Die Auslieferung startet ab dem 18. Oktober, in Apples Filialgeschäften ist das Zubehör dann regulär ab dem 20. Oktober erhältlich.