Apple Vision Pro mit M5-Chip: Die zweite Generation ist günstiger

Apple bietet ab dem 22. Oktober eine überarbeitete Version der Apple Vision Pro an. Das neue Modell kostet in der Basisausstattung 3.699 Euro und liegt damit 300 Euro unter dem Listenpreis der ersten Generation. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, zudem können Interessierte eine Vorführung in den Apple Stores buchen.

Die zweite Generation der Vision Pro basiert auf dem neuen M5-Chip, der auf 3-Nanometer-Technologie setzt und auch im neuen iPad Pro M5 und im neuen 14″ MacBook Pro M5 zum Einsatz kommt, die heute ebenfalls neu vorgestellt wurden.

Fortan mit 120 Bildern pro Sekunde

Der neue Logikbaustein soll eine gesteigerte Systemleistung, kürzere Ladezeiten sowie eine verbesserte Darstellung auf den integrierten Micro-OLED-Displays bieten. Neben der CPU wurde auch die Grafikeinheit überarbeitet. Sie unterstützt hardwarebeschleunigtes Raytracing, was insbesondere die Performance von grafikintensiven Anwendungen und Spielen positiv beeinflussen soll. Die maximale Bildwiederholrate steigt auf 120 Hertz, um Bewegungsunschärfe zu reduzieren und das virtuelle Mac-Display flüssiger darzustellen.

Neues „Dual Band aus Strickgewebe“ erhältlich

Ein weiteres zentrales Merkmal der aktualisierten Vision Pro ist das neu gestaltete Dual Band aus Strickgewebe. Es soll eine bequemere Passform bieten und ist in mehreren Größen erhältlich. Die Anpassung erfolgt über ein fein justierbares Einstellrad. Nutzerinnen und Nutzer der ersten Generation können das Band für 115 Euro auch separat erwerben.

Das neue Modell wird mit visionOS 26 ausgeliefert. Das System integriert unter anderem Widgets in die Umgebung, unterstützt Sprachmodelle für neue Interaktionen und erweitert die Darstellung von Fotos um räumliche Szenen. Videoformate mit erweitertem Sichtfeld und immersive Inhalte sollen künftig breiter verfügbar sein.

Auch im App-Angebot gibt es Zuwachs: Mehr als 3.000 Anwendungen wurden speziell für das System entwickelt. Darüber hinaus ist die Nutzung bestehender iPad-Spiele und Mac-Anwendungen über das virtuelle Display möglich.

Mit dem M5-Chip wurde auch die KI-Leistung der Apple Vision Pro verbessert. Systemfunktionen wie Personas oder Bildanalysen sollen bis zu 50 Prozent schneller arbeiten. Parallel stellt Apple neue Werkzeuge für Entwickler bereit, um Inhalte lokal auf dem Gerät zu verarbeiten und über interaktive 3D-Darstellungen zu visualisieren.