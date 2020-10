Spotify geht aktiv gegen Playlist-Umzüge vor

Der skandinavische Musik-Streaming-Anbieter Spotify hat damit begonnen aktiv gegen Software-Anbieter vorzugehen, die Lösungen zum Umziehen von Musik-Sammlungen, Playlisten und persönlichen Favoriten von einem Musik-Streaming-Dienst zum nächsten offerieren.

Betroffen ist aktuell die für iPad und iPhone erhältliche Applikation Songshift, die den Austausch der eigenen Musik-Sammlung zwischen Apple Music, Discogs, HypeMachine, LastFM, Napster, Pandora, Qobuz, Tidal, YouTube und eben auch Spotify ermöglichte.

Die letztgenannten Musik-Streamer haben nun damit angefangen auf ihre Nutzungsbedingungen zu pochen und die Songshift-Macher dazu aufgefordert die Spotify-Kompatibilität aus der App zu streichen.

Anwendungen wie Songshift sind nicht nur bei bei Nutzern beliebt, die sich zum Wechsel ihres Musik-Streaming-Dienstes entscheiden – etwa weil der persönliche Zugang durch ein Familien-Abo ersetzt wird – sondern auch bei jenen, die für mehr als einen Streaming-Dienst zahlen und ihre Sammlung auf allen Plattformen auf einen Stand halten wollen.

Fast alle Anbieter gehen dabei nach einem vergleichbaren 1-2-3-Prinzip vor und exportieren zuerst textbasierte Song-Listen der zum Umzug vorgemerkten Wiedergabelisten. Diese werden im Ziel-Streaming-Dienst dann systematisch gesucht und erneut in einer gemeinsamen Playliste mit gleichem Namen kombiniert.

Eine ebenfalls abgeschaltete Alternative: tunemymusic.com

Anbieter setzt Entwickler unter Druck

Während viele soziale Netze ihren Nutzern bereits dabei helfen müssen, die eigenen Daten für einen Umzug ohne Hürden bereitzustellen, haben sich die Musik-Streaming-Anbieter noch nicht auf einen gemeinsamen Standard verständigt und erschweren Bestandskunden den Export der eigenen Musiksammlung.

Spotify jetzt sogar mit aktiven Drohungen. Wären die Songshift-Macher dem Wunsch nicht nachgekommen, hätte Spotify den Entwickler-Zugang blockiert.

So jedoch darf Songshift immerhin noch die Playlisten anderer Musik-Streaming-Anbieter in de Spotify-Katalog einpflegen – der Export von Spotify-Inhalten zu Apple Music, Tidal und Co. ist jedoch nicht mehr möglich.