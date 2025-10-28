Spotify erweitert Apple-TV-App um Musikvideos und Video-Podcasts

Spotify hat seine App für Apple TV überarbeitet und mit neuen Funktionen ausgestattet, die bislang nur auf Mobilgeräten und unter Android verfügbar waren. Mit dem aktuellen Update führt der Streaming-Dienst nicht nur eine neue Benutzeroberfläche ein, sondern ergänzt auch Inhalte wie Musikvideos und Video-Podcasts.

Die überarbeitete tvOS-Anwendung steht ab sofort im App Store zur Verfügung und sollte bis Mitte November auch über automatische Updates auf kompatiblen Geräten eintreffen.

Zu den Neuerungen zählen unter anderem die Anzeige von Songtexten sowie die Möglichkeit zur Verwaltung der Wiedergabeliste direkt auf dem Fernseher. Nutzer können nun ihre Musikwiedergabe vom Mobilgerät aus steuern, sofern Spotify Connect aktiv ist. Auch die Funktion „Spotify DJ“, die in ausgewählten Märkten eine Art KI-gesteuertes Radio anbietet, ist nun auf dem Apple TV verfügbar. Spotify reagiert mit der Aktualisierung auf langjährige Kritik an der alten Version, die in Nutzerforen wiederholt als schwer bedienbar eingestuft wurde.

Musikvideos und Video-Podcasts

Das Abspielen von Musikvideos ist bislang noch nicht weltweit möglich. Soll in fast 100 Ländern aber schon zur Verfügung stehen. Ist zu einem laufenden Titel ein Musikvideo hinterlegt, erhalten zahlende Spotify-Nutzer einen Hinweis in der App. Die Wiedergabe kann dann über einen einfachen Umschalter aktiviert werden. Das Angebot ist aktuell noch begrenzt, soll aber schrittweise ausgebaut werden.

Auch bei Podcasts erweitert Spotify das visuelle Angebot. Formate, die eine Videoausgabe bereitstellen, lassen sich direkt über die Apple-TV-App abspielen. Zudem können Zuschauer die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen. Im Vorfeld hatte Spotify eine Kooperation mit Netflix und der Produktionsfirma The Ringer angekündigt. Ab dem kommenden Jahr sollen darüber mindestens 16 Videopodcasts veröffentlicht werden, darunter auch solche aus den Sportbereichen der NFL, der NBA und der Formel 1.