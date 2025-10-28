Liquid Glass in macOS 26.1: Apple streicht Deaktivierungsoption

Mit macOS 26 hat Apple bekanntlich auch auf dem Desktop sein neues Systemdesign Liquid Glass eingeführt. Die transparente Benutzeroberfläche bringt visuelle Effekte aus dem visionOS-Bereich auf den Mac und sorgt für schwebend wirkende Fensterelemente. Während viele Anwender das neue Design durchaus begrüßen, gibt es gleichzeitig auch Kritik an Lesbarkeit und Kontrast.

Entsprechend froh waren einige, über den Fund einer von Apples versteckten Systemeinstellung, mit der es möglich war, die neue Darstellung ganz oder teilweise zu deaktivieren.

In macOS 26 und 26.0.1 ließ sich der Effekt über die Terminal-Anweisung defaults write -g com.apple.SwiftUI.DisableSolarium -bool YES abschalten. Alternativ konnte die App SolidGlass eingesetzt werden, die gezielt einzelne Anwendungen von der neuen Oberfläche ausschloss. Diese Möglichkeit entfällt nun offenbar mit dem kommenden Update auf macOS 26.1. Laut Entwicklerberichten wurde der entsprechende Schlüssel von Apple entfernt, was eine Deaktivierung ohne tiefere Eingriffe ins System verhindert.

SolidGlass verliert technische Grundlage

Die Anwendung SolidGlass, die auf GitHub verfügbar ist, vereinfachte bisher den Vorgang, einzelne Programme vom Liquid-Glass-Design auszunehmen. Ab Version 1.3 warnt der Entwickler Rafael Neuwirth jedoch, dass die App künftig nicht mehr ohne Deaktivierung der Systemintegritätsschutz (SIP) funktionieren wird. Das Sicherheitsfeature verhindert Änderungen an geschützten Systemdateien, wie sie für SolidGlass erforderlich wären. Der Entwickler sieht deshalb das Ende der App gekommen, sollte Apple keine alternative Lösung anbieten.

Nur noch optische Anpassung möglich

Statt einer vollständigen Deaktivierung sieht Apple künftig lediglich eine Anpassung der Darstellung vor. In der Beta von macOS 26.1 können Nutzer zwischen der bisherigen transparenten Darstellung („Clear“) und einer neuen, leicht eingefärbten Variante („Tinted“) wählen. Eine Rückkehr zur klassischen Benutzeroberfläche früherer macOS-Versionen wird es damit nicht mehr geben. Auch in Xcode deutet sich an, dass Apple die Kompatibilitätsoptionen für ältere Designsysteme mittelfristig abschaffen will.