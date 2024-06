Sportsbar: EM-Ticker für die Mac-Menüleiste

Hier kommt ein App-Tipp für die Fußball-Nerds unter euch. Wenn ihr am Mac sitzt, und gleichzeitig auch über die Spiele der UEFA EURO 24 informiert sein wollt, könnte Sportsbar etwas für euch sein.

Die App sitzt in der Menüleiste und zeigt dort auf kompaktem Format die jeweils aktuell laufende Begegnung inklusive Spielstand an. Per Mausklick seht ihr zusätzlich zum aktuellen Spiel, inklusive Spielstand und der bereits verstrichenen Minuten, einen Ausblick auf die kommenden Begegnungen. Optional könnt ihr auch die Ergebnisse der vorangegangenen Spieltage einblenden.

Damit man neu erzielte Tore in der schlichten Menüleistenanzeige nicht übersieht, macht die App mit einer kleinen Animation darauf aufmerksam und färbt den Anzeigebereich für kurze Zeit auffällig grün ein.

Mit einem Preis von 2,99 Euro richtet sich die App allerdings schon eher an härter gesottene Fußballfans – zumindest solange die Entwickler das Angebot nicht erweitern. Bisher lässt sich die Sportsbar-Anwendung nämlich nur im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft nutzen. In Zukunft sollen hier aber weitere Wettbewerbe und Ligen integriert werden.

Ein klein wenig günstiger bekommt ihr die App über Gumroad. Dort liegt der Mindestpreis inklusive Steuer bei 2,37 Euro. Allerdings ist die auf diesem Vertriebsweg angebotene App-Version nicht von Apple notarisiert und erfordert beim ersten Start das Öffnen per Rechtsklick über den Finder. Die Mac-App-Store-Version ist in jedem Fall komfortabler und wohl auch sicherer.

Auf dem iPhone mehr Auswahl

Falls ihr interessante Alternativen für den Mac kennt, könnt ihr gerne in den Kommentaren Werbung dafür machen. Bislang scheint diese Art von Mac-Anwendungen eher eine Seltenheit zu sein.

Auf dem iPhone ist die Auswahl an EM-Apps deutlich größer. Wir haben bereits zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft unsere App-Empfehlungen vorgestellt.