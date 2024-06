Welchen Mac kaufen? Apples neues Online-Beratungs-Tool

Welches ist der beste Mac für mich? In den USA finden potenzielle Mac-Käufer auf der Apple-Webseite neuerdings Unterstützung bei der Auswahl des für ihre Zwecke optimalen Computers. Apple Deutschland bietet diesen Service bislang noch nicht an, doch eine übersetzte Version der Webseite „Which Mac is best for me?“ dürfte in absehbarer Zeit folgen.

Die auf der neuen Apple-Webseite gestellten Fragen sind in etwa mit dem Support gleichzusetzen, den ein erfahrener Mac-Nutzer bei Kaufabsichten leisten kann. Sinnvollerweise steht zum Einstieg erst einmal der Frageklassiker, „Was willst du überhaupt mit dem Rechner machen?“ auf dem Papier.

Beachtet, dass ihr hier mehrere Optionen angeben könnt (und für ein optimales Ergebnis in der Regel auch müsst). Zur Wahl stehen die Bereiche „Grundlagen“, „Arbeit“, „Bildung“ und „Kreative Hobbys“.

Auf der ersten Antwort basierend, muss man die beabsichtigten Themen- und Arbeitsbereiche noch ein wenig konkretisieren und sich in der Folge auch entscheiden, ob man den Rechner nur zu Hause, oder auch unterwegs verwenden will – also ob ein Desktop-Mac oder ein Notebook in Frage kommt. Zudem hilft es bei der Auswahl, wenn man jetzt schon weiß, ob man auch externe Geräte wie zusätzliche Bildschirme oder externen Speicher mit dem Mac verbinden möchte.

Am Ende entscheidet der Geldbeutel

Kurz vor Abschluss der Online-Beratung kommt dann aber auch noch die eigentlich alles entscheidende Frage nach dem Preis. Letztendlich hängt die Wahl des für euch optimalen Mac-Modells ja weitgehend auch davon ab, was ihr dafür bezahlen wollt oder könnt. Apple beginnt hier mit „Weniger als 1.000 Dollar“ und nennt als höchste Preisstufe „3.500 Dollar und darüber“.

Wenn ihr hier die niedrigste Preisstufe eingebt, wird unter Umständen auch ein großer Teil der zuvor von euch eingegebenen Anforderungen stillschweigend verworfen. Wir haben das mal ausprobiert und im Rahmen der Befragung Voraussetzungen genannt, die eigentlich mindestens ein üppig mit Arbeitsspeicher ausgestattetes MacBook Pro erfordern. Klickt man im letzten Schritt „Unter 1.000 Dollar“, dann präsentiert Apple das günstigste MacBook Air als „Top-Empfehlung“, ohne dabei zu erwähnen, dass dieses Gerät die zuvor geäußerten Erwartungen höchstens ansatzweise erfüllen kann.