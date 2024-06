eufy-Alarmanlage um Sirene und neuen Sensor erweitert

eufy ist in erster Linie für seine Kameras und Reinigungsroboter bekannt. Dass der Hersteller auch ein entfernt mit der Alarmanlage von Ring vergleichbares Sicherheitssystem im Portfolio hat, grenzt an ein gut gehütetes Geheimnis. eufy macht vergleichsweise wenig Werbung für diesen Produktbereich, erweitert das Spektrum der zugehörigen Geräte jedoch regelmäßig.

Aktueller Neuzugang ist eine innerhalb des Hauses sowie in geschützten Außenbereichen verwendbare Alarmsirene. Die Produkterweiterung findet sich bislang noch nicht mal auf der Webseite von eufy selbst, sondern wird lediglich über Amazon angeboten. Dort kostet die Sirene 39,99 Euro und lässt sich über eine HomeBase von eufy in das Sicherheitssystem des Herstellers einbinden. Laut den Produktinformationen ist die Sirene in der Lage, ein 105 dB lautes Alarmsignal von sich zu geben. Das Gerät arbeitet drahtlos und hat eine Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren.

Eine HomeBase wird für die Nutzung der Sirene zwingend benötigt. Dabei werden sowohl das ältere HomeBase-Modell S280 als auch die neuere HomeBase S380 unterstützt. Als Sicherheits-Schaltzentrale verknüpft die HomeBase die einzelnen Geräte des eufy-Security-Systems, dazu zählen auch Sicherheitskameras des Herstellers.

Auch Wasser- und Frostmelder erhältlich

Das Alarmsystem von eufy ist schon seit einiger Zeit als Kombination aus einem Tastenfeld für die Aktivierung und Deaktivierung sowie verschiedenem Zubehör erhältlich. Dazu haben von Beginn an auch Bewegungsmelder und Tür-Fenster-Kontakte gehört.

Relativ neu hat eufy hier auch einen Wasser- und Frostmelder im Programm, mit dessen Hilfe sich Bereiche gleichzeitig vor Wasser- und Frostschäden schützen, beziehungsweise sich entsprechende Situationen früh erkennen lassen. Das Gerät sendet beispielsweise Mitteilungen, wenn ein Wasserleck erkannt wird, oder die Temperatur unter den Gefrierpunkt fällt.

Wie alle Security-Produkte von eufy setzt auch der Wasser- und Frostmelder eine vorhandene HomeBase voraus, mit deren Hilfe dann auch die App-Anbindung und Benachrichtigungen gewährleistet werden.