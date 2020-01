„Sport Highlights“ von Sky jetzt auch über Apple TV und die App

Sky bessert mit Blick auf seine sportinteressierten Kunden nach. Die sogenannten „Sky Sport Highlights“ sind fortan nicht mehr nur exklusiv über den Sky Q Receiver, sondern unter anderem auch über die iOS-App des Anbieters verfügbar.

Neben dem Sky Q Receiver können ab sofort die „Sky Q“-App auf Apple TV oder Samsung TVs, die Sky Q Mini Box und die „Sky Go“-App für Mobilgeräte für den Abruf der Highlight-Videos genutzt werden.

Bei den „Sport Highlights“ handelt es sich um aktuelle Zusammenfassungen, die abhängig von den gebuchten Paketen für unterschiedliche Nutzergruppen bereitstehen. Highlight-Videos der 1. und 2. Bundesliga stehen ab 24 Uhr (bzw. kurze Zeit nach Spielende bei der 2. Bundesliga) für Sky Kunden mit einem Fußball-Bundesliga-Paket bereit. Alle Sky Kunden können kurz nach Spielende die Highlight-Videos aller Spiele in der UEFA Champions League Spiele und im DFB-Pokal abrufen. Zudem bietet Sky jetzt auch auch Zusammenfassungen aus Handball, Tennis und Golf an.

Sky sieht sich wachsendem Konkurrenzdruck ausgesetzt. So hat der Anbieter kürzlich bei der Vergabe der Übertragungsrechte für die UEFA Champions League den Kürzeren gezogen und muss den Ball im kommenden Jahr an DAZN und Amazon abgeben. Bereits jetzt ist DAZN bei den Freitagsspielen der Bundesliga mit im Boot, so auch morgen beim Derby zwischen Dortmund und Köln. Das Spiel wird auch über den Eurosport-Channel bei Amazon übertragen, der reguläre Monatspreis liegt hier bei 5,99 Euro, Neukunden können das Angebot 30 Tage lang kostenlos testen.