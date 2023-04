Im Video: Multiview beim Apple TV mit tvOS 16.5

Werden vier Streams ausgewählt füllen diese den Bildschirm standardmäßig in identischer Größe, bieten aber auch eine Ansichtsoption an, die eine Hauptpartie etwas größer als die drei zusätzlich ausgewählten Spiele anzeigt.

Diese lassen sich dann nebeneinander anordnen und bei zwei oder drei ausgewählten Videos, so in ihrer Größe verändern, dass auf dem Fernsehbildschirm eine Hauptpartie und ein bis zwei gleichzeitig laufenden Zusatzspiele angezeigt werden.

Multiview soll dabei helfen keine Begegnung der 29 MLS-Clubs zu verpassen und auch bei gleichzeitigen Baseball-Spielen keine Entscheidung gegen eine der laufenden Partien treffen zu müssen. Die Streaming-Funktion zeigt alle laufenden Begegnungen in einer Videoauswahl an, aus der alle persönlich interessanten Spiele ausgewählt werden können.

Apple hat einen 10-jährigen Vertrag mit der US-Profifußball-Liga Major League Soccer (MLS) geschlossen und überträg deren Spiele im Rahmen des so genannten MLS Season Pass direkt in der Apple TV-App.

