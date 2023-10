Spiele-Tipp: „Trüberbrook“ für kurze Zeit kostenlos

Beim Spieleportal GOG.com könnt ihr das unter anderem mit der Auszeichnung „Bestes deutsches Computerspiel“ versehene Adventure-Spiel Trüberbrook noch für kurze Zeit umsonst auf euren Desktop-Rechner laden. Die Aktion läuft noch bis heute Nachmittag um 15 Uhr.

„Trüberbrook“ ist ursprünglich im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne gestartet und präsentiert sich als klassisches Point-and-Click-Adventure, das sich als Genremix aus Science-Fiction, Heimatgeschichte und Mystery versteht und seinen Entwicklern zufolge von den TV-Serien „Twin Peaks“, „Akte X“, „Stranger Things“ und „Star Trek“ inspiriert wurde.

Deutsche Fassung mit hochkarätigen Sprechern

Die über GOG.com aktuell kostenlos erhältliche Version des Spiel beinhaltet die deutsche Audio- und Textfassung. Als Sprecher kommen hier in Deutschland durchaus bekannte Namen wie Justin Beard, Dominik Wirth, Nora Tschirner, Jan Böhmermann, Dirk von Lowtzow und Katjana Gerz zum Einsatz.

Die Handlung des Spiels ist in der deutschen Provinz der 1960er-Jahre angesiedelt. Der Name „Trüberbrook“ steht für einen abgelegenen, kleinen Luftkurort, in den es den amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser verschlägt und der zu Zeiten des Kalten Krieges von dort aus die Welt retten muss.

„Trüberbrook“ ist als unterhaltsames klassisches Point-and-Click-Adventure spätestens im Rahmen der aktuellen Gratisaktion eine uneingeschränkte Empfehlung. Der Titel präsentiert sich mit ansprechenden Szenenbildern und einem hervorragenden Soundtrack. Insgesamt versprechen die Entwickler zwischen sieben und zehn Stunden Spielspaß.

Der kostenlose Download setzt lediglich ein Benutzerkonto bei GOG.com voraus. In der wird in der Mac-Version wird das Spiel sonst regulär zum Preis von 29,99 Euro angeboten. Alternativ dazu gibt es auch Desktop-Versionen für Windows- und Linux-Systeme. Seit 2020 ist „Trüberbrook“ zudem in einer Version für Mobilgeräte im App Store für iOS erhältlich.