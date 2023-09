Samsung ViewFinity S9 ausprobiert: Die Alternative zum Apple Studio Display?

Samsung Monitorsparte hat mit dem ViewFinity S9 einen brandneuen 5K-Monitor am Start, der perfekt auf Apple-Nutzer zugeschnitten ist. Zumindest auf dem Papier könnte es, vom Apple Studio Display abgesehen, derzeit fast keinen besseren Kandidaten für MacBook-Nutzer geben, die ihren virtuellen macOS-Schreibtisch gerne vergrößern würden.

Samsung ViewFinity S9: 5K-Display mit bester Retina-Auflösung

Der ViewFinity S9 bringt einen Thunderbolt 4-Port, drei integrierte USB-C-Anschlüsse, Samsungs smarte App-Oberfläche und eine Fernbedienung mit, hat einen MiniDisplay-Port mit an Bord und bietet die gleiche 5K-Retina-Auflösung von 5.120 px x 2.880 px wie der 5K iMac und das aktuelle Apple Studio Display.

Kirsche auf dem Kuchen ist die zusätzliche 4K SlimFit-Kamera in Modularbauweise, die sich bei Bedarf magnetisch mit dem Port auf der Rückseite verbinden lässt und eine deutlich schärferes Bild produziert als die von Apple in die 2022 neu vorgestellten Studio-Monitore integrierte 12 MP FaceTime-Kamera mit 122° Sichtfeld.

Ein rundes Paket, mit dem Samsung so gut wie keine Wünsche offen lässt und derzeit die einzig echte Alternative zur Apples offiziellem Studio Monitor anbietet – wenn man den veranschlagten Preis erst mal außer acht lässt.

Die beiliegende IR-Fernbedienung macht den Monitor zum Smart-TV

Viele Irritationen im Alltagseinsatz

Einmal auf dem Schreibtisch aufgebaut, irritiert Samsungs ViewFinity S9 jedoch mit zahlreichen kleinen Unstimmigkeiten. Hier entsteht im Einsatz schnell der Eindruck, als sei der ViewFinity S9 eher eine bunter Cocktail voller Kompromisse, als das Ergebnis einer ganzheitlichen Produkt-Vision.

Die Fernbedienung etwa kommuniziert per Infrarot mit dem Bildschirm und benötigt den Sichtkontakt zum vorderseitig angebrachten Infrarot-Empfänger, obwohl der ViewFinity über ein integriertes Bluetooth-Modul verfügt. Am Schreibtisch wäre der Funkstandard die elegantere Wahl gewesen, befindet sich die Remote doch oft unter statt vor dem Display.

Der schlechte Sound trübt das Streaming-Erlebnis

Überhaupt lässt die Fernbedienung nicht die Kontrolle aller Bildschirmfunktion zu. Das On-Screen-Menü bietet zwar den Wechsel der Eingänge an, schaltet sich durch Samsungs Smart Apps und die ab Werk vorgegebenen Gratis-Streaming-Kanäle, tut sich aber schwer damit das Menü der Monitor-Konfiguration bequem erreichbar zu machen. Hier ist man besser damit beraten, dieses auch weiterhin über den nur umständlich erreichbaren Mini-Joystick an der Rückseite des Monitor aufzurufen und anschließend blind zu bedienen.

Die Smart-TV-Funktionen des Monitors fühlen sich, anders als die native AirPlay-2-Unterstützung, fühlen sich zudem wenig natürlich sondern sehr aufgesetzt – hier wechselt der Monitor nicht flüssig, sondern schaltet zwischen zwei unterschiedlichen Betriebsmodi hin und her, was stets mit einer spürbaren Umschaltzeit einhergeht.

Konnektivität: Gute Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite

Die Fernsehfunktionen, für deren Nutzung der Monitor die Anmeldung mit einem Samsung-Account voraussetzt, haben uns nicht nur nicht richtig abgeholt, sondern kommen stellenweise auch der Monitor-Nutzung in die Quere.

So ist es uns erstaunlich oft passiert, dass der ViewFinity S9 angekündigt hat in wenigen Sekunden in den Ruhezustand abtauchen zu wollen – uns dies während wir seit Stunden ganz vertieft am Mac gearbeitet haben. Zudem kann die Fernbedienung frustrieren, die unter anderem auch zur Lautstärkesteuerung der integrierten Speaker genutzt werden muss, beim Druck auf die falsche Taste aber umgehend ins Smart-TV-Menü wechselt.

Spart Platz im Karton: Der Standfuß muss selbst zusammengesetzt werden

Der Monitor selbst macht einen sehr kompakten Eindruck, überzeugt mit einer hochwertigen Bildschirmfront und einer ansonsten schlanken Figur, steht jedoch auf wackeligem Kunststofffuß und wirkt alles andere als wertig. Die gleiche Aura der Unzerstörbarkeit, die das Apple Studio Display mit seinem massiven Standfuß unmittelbar nach dem Aufstellen umgibt, will und kann der ViewFinity S9 nicht auszustrahlen.

Dies gilt nicht nur für die Materialwahl, sondern auch für das Webcam-Modul. Das nicht fester Bestandteil des Monitors ist, sondern aus zwei Bauteilen im Kunststoffgehäuse besteht, die ineinander gesteckt werden und dann an die Rückseite des Gerätes gehaftet werden wollen.

Haftet magnetisch: Das modulare Kamera-Modul

Wettkampf ohne Kampfpreis

Der ViewFinity S9 wirkt wie ein Monitor, der zu einem so konkurrenzfähigen Preis in den Ring gestiegen ist, dass die Kompromisse in Material und Verarbeitung zwangsläufig sichtbar werden und selbst durchschnittlich anspruchsvollen Mac-Anwendern auffallen müssen.

Das Problem: Mit seinem offiziellen Verkaufspreis von 1.729 Euro kostet der ViewFinity S9 nicht nur genau so viel wie Apple für das Apple Studio Display verlangt, vergleicht man die Straßenpreise der beiden Konkurrenten, dann ist der ViewFinity S9 sogar deutlich teurer als Apples Monitor. Gibt es das Apple Studio Display doch bereits für 1.529 Euro auf amazon.de. Samsungs Monitor ist so neu, dass eigentlich überall noch die unverbindliche Preisempfehlung gilt.

Samsung ViewFinity S9: Von der Seite und von oben

Trotz identischem Preis fühlt sich der Samsung-Bildschirm nicht nur deutlich günstiger an, sondern lässt Brillanz auch in Bild und Ton vermissen. Verglichen mit dem iMac von 2019 klingen die integrierten Lautsprecher des ViewFinity S9 fast schon blechern und erinnern an eine Live-Übertragung aus einem relativ kleinen Badezimmer.

Das Monitorbild hat eine hervorragende Auflösung und Farbwiedergabe, scheint feine Linien stellenweise weniger satt wiederzugeben, als dies bei Apples Original der Fall ist.

Leider keine Kaufempfehlung

Alles in allem wäre Samsungs ViewFinity S9 eine Empfehlung, wenn die Koreaner Preise zwischen 600 und 900 Euro für ihren Bildschirm aufrufen würden. Für 799 Euro wäre das Modell ein guter Büro-Kompagnon, der viel virtuellen Raum, nette Zusatzfunktionen und gute Anschlussmöglichkeiten bereithält.

Wer hingegen bereit ist 1.729 Euro für einen Monitor auszugeben, der sollte zu Apples Original greifen oder sich schon mal auf eine eher enttäuschende Büro-Erfahrung einstellen.