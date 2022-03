„Today at Apple“ in Präsenz: Apple trommelt wieder in die Filialen

Apple hat angekündigt, ab kommendem Montag wieder Workshops in Präsenz anbieten zu wollen und lädt interessierte Kunden dazu wieder in die eigenen Filialgeschäfte ein.

Unter dem Titel „Musik Skills: Remixe Lady Gaga“ soll hier ab kommenden Woche unter anderem ein GarageBand-Workshop angeboten werden, der während einer Laufzeit von 30 Minuten den Einsatz von Funktionen wie Live Loops und Remix FX vermitteln soll.

Kunden sollen am Beispiel des Lady-Gaga-Stücks „Free Woman“ so einen ersten eigenen Remix erstellen und sind angehalten dazu ein eigenes iPhone oder iPad mitzubringen. Die „Today at Apple“-Workshops setzen eine vorherige Anmeldung voraus und fordert alle Teilnehmer dazu auf, während der halbstündigen Unterrichtseinheit eine Mund-Nase-Maske zu tragen – dies gilt auch für Kinder.

In Präsenz und weiter auch online

Passend zum Internationalen Frauentag am 8. März will sich Apple in den ersten „Today at Apple“-Workshops seit dem Beginn der Pandemie vor allem in den Vereinigten Staaten vornehmlich auf den den sogenannten Women’s History Month konzentrieren.

In hiesigen Apple Stores sind unter anderem auch die folgenden Sessions gelistet:

Je nach ausgewähltem Apple Store werden weiterhin auch die bekannten Online-Sessions angeboten, die Grundlagen für Einsteiger in 60-minütigen Workshops am Rechner vermitteln.

Google ruft wieder ins Büro

Erst gestern hatte Google seine Mitarbeiter in den USA dazu aufgefordert ab dem 4. April wieder die Büro-Arbeitsplätze anzusteuern und sich auf eine Rückkehr zum Regelbetrieb einzustellen. Nun stellt auch Apple mit der Wiedereinführung der „Today at Apple“-Workshops wieder ein Stück Filial-Normalität her.