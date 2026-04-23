Parallels Desktop erhält Freigabe für MacBook Neo

Das Entwicklerteam von Parallels hat die Leistungs- und Kompatibilitätstests zur Nutzung von Parallels Desktop auf dem MacBook Neo abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilt, lässt sich die Software ohne nennenswerte Einschränkungen auf dem MacBook Neo installieren und verwenden. Mithilfe von Parallels Desktop lassen sich virtuelle Maschinen mit Windows, Linux oder weiteren macOS-Instanzen auf dem mit dem ursprünglich für das iPhone entwickelten Apple-Prozessor vom Typ A18 Pro ausgestatteten Notebook ausführen.

Virtuelle Maschinen laufen stabil

Das positive Ergebnis hatte sich bereits zuvor angedeutet. Jetzt erteilt das Parallels-Team dem MacBook Neo das offizielle Prüfsiegel. Nach Angaben des Anbieters unterstützt der Prozessor alle für die Verwendung der Software erforderlichen Funktionen, sodass auf dem Gerät virtuelle Systeme stabil betrieben werden können. Besonders im Zusammenspiel mit Windows 11 soll sich das MacBook Neo damit als vielseitiges Arbeitsgerät eignen. Windows-Anwendungen lassen sich mithilfe der Software parallel zu macOS verwenden, ohne dass ein Wechsel zwischen verschiedenen Geräten oder ein Neustart des Systems notwendig ist.

Auch bei der Leistung gibt es laut den Parallels-Entwicklern keine größeren Einschränkungen. Windows, das in einer virtuellen Maschine mit Parallels Desktop auf dem MacBook Neo läuft, soll bei der Single-Core-Prozessorleistung sogar rund 20 Prozent schneller arbeiten als auf einem teureren, Intel-basierten Notebook. Besonders bei typischen Büroaufgaben wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Webanwendungen könne sich dies positiv bemerkbar machen.

Arbeitsspeicher kann zum Engpass werden

Für alltägliche Produktivitätsaufgaben wird die Ausstattung des MacBook Neo mit 8 GB Arbeitsspeicher als ausreichend beschrieben. Wer jedoch besonders anspruchsvolle Anwendungen nutzt oder viele Programme gleichzeitig ausführt, dürfte von einem leistungsfähigeren Gerät mit mehr RAM profitieren.. Wie das im Extremfall aussieht, haben wir eben erst hier gesehen.