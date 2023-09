Speichererweiterung für iCloud+ wohl ohne Einfluss auf „Apple One“

Wer sich hier nun tatsächlich auf künftig zwölf statt der bislang im größten Apple-One-Paket enthaltenen zwei Terabyte iCloud-Speicherplatz inklusive freut, tut dies wohl definitiv zu früh. Für diese Einschätzung braucht es keine Glaskugel, ein einfacher Blick auf die Preise genügt. iCloud+ mit zwei Terabyte Speicher gibt es für 9,99 Euro im Monat und wer sich künftig das neue Maximum mit zwölf Terabyte Speicher leisten will, wird mit satten 59,99 Euro pro Monat zur Kasse gebeten. Das sind mal eben gut 28 Euro mehr, als man für Apple One Premium insgesamt bezahlt.

Hoffnung auf eine Erweiterung des Paketinhalts zum gleichen Preis macht sich ein Teil der Abonnenten von Apple One aufgrund der Tatsache, dass Apple für das größte Paket „Apple One Premium“ mit dem Zusatz wirbt, man habe hier den „größten iCloud+ Speicher“ inklusive.

Im Zusammenhang mit den von Montag an zusätzlich verfügbaren iCloud-Optionen stellt sich für viele Apple-Kunden die Frage, ob sich dies auch auf die unter der Bezeichnung „ Apple One “ vermarkteten Abo-Pakete von Apple auswirken wird. Apple ist im Rahmen seiner Ankündigung zu den Speichererweiterungen für iCloud+ nicht auf dieses Thema eingegangen.

