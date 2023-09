Telekom Hybrid 5G ab Oktober als eigenständiger Tarif

Falls euch das Angebot Hybrid 5G bekannt vorkommt: Die Telekom bietet dies schon seit Jahresbeginn als Zubuchoption für MagentaZuhause-Kunden an. Jetzt geht Hybrid 5G als eigenständiger Tarif an den Start.

Die von Oktober an erhältlichen Hybrid Tarife werden zu den gleichen Monatspreisen angeboten, wie die regulären Tarife. Kosten fallen allerdings für den zusätzlich benötigten 5G-Empfänger an, der zunächst monatlich mit 6,95 Euro berechnet wird. Eine Preiserhöhung im kommenden Jahr scheint nicht unwahrscheinlich, denn die Telekom weist darauf hin, dass die 6,95 Euro pro Monat bei einem Vertragsabschluss bis zum 31. Januar 2024 dauerhaft gültig bleiben.

