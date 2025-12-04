Google Suchtrends 2025: Was Deutschland beschäftigt hat

Anfang Dezember bleibt die Zeit der Jahresrückblicke. Nach Spotify, Apple Music, Amazon und YouTube melden sich heute die Verantwortlichen der deutschen Google Suche zu Wort. Ihr Jahresrückblick zeigt, welche Themen die Suchtrends in Deutschland 2025 geprägt haben.

Die Top-5-Suchbegriffe 2025

Die Bundestagswahl stand dabei klar im Vordergrund. Viele Suchanfragen zielten darauf ab, Abläufe und Begriffe aus dem politischen Alltag besser zu verstehen. Die Frage nach der korrekten Stimmabgabe führte die Liste der Wie-Fragen an. Die erstplatzierte Warum-Frage: „Warum ist nach der Mikrowelle der Teller heiß, aber das Essen kalt?“

Internationale Entwicklungen traten ebenfalls deutlich hervor. Konflikte im Iran, der Anschlag in Mannheim oder wirtschaftliche Fragen rund um neue US-Zölle fanden sich in den Schlagzeilen wieder.

Popkultur, Persönlichkeiten und digitale Trends

Neben politischen Themen blieben Entertainment-Themen ein wesentlicher Bestandteil des Jahres. Sportereignisse wie die Handball-Weltmeisterschaft und die Fußball-Europameisterschaft der Frauen sorgten für hohe Aufmerksamkeit.

In den Suchlisten tauchte zudem ein unerwarteter Name auf. Das Figurenphänomen Labubu führte als einziges Popkulturthema die allgemeinen Trends an. Bei den Persönlichkeiten lag ein breites Spektrum zwischen Musik, Politik und internationalen Vorfällen.

Im Sport stand der Basketball-Weltmeister Dennis Schröder besonders im Fokus. Die Liste der Abschiede reichte von einer Biathlon-Ikone bis zu international bekannten Musikern. Bei den Social-Media-Trends setzten sich KI-generierte Bilder, sportliche Mutproben und humorvolle Alltagsbeobachtungen durch.

Parallel dazu blieb das Bedürfnis nach Erholung stark ausgeprägt. Viele informierten sich über Workations in Europa und Asien oder suchten nach Serien, Filmen und Büchern, die Abwechslung boten. Reisen nach Japan oder Albanien standen besonders hoch im Kurs.

Google hat seine Sonderseite zu den Google Suchtrends 2025 hier geschaltet.