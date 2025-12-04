ifun.de — Apple News seit 2001. 45 306 Artikel

Labubu, Fußball-EM und Mikrowellen-Teller

Google Suchtrends 2025: Was Deutschland beschäftigt hat
Anfang Dezember bleibt die Zeit der Jahresrückblicke. Nach Spotify, Apple Music, Amazon und YouTube melden sich heute die Verantwortlichen der deutschen Google Suche zu Wort. Ihr Jahresrückblick zeigt, welche Themen die Suchtrends in Deutschland 2025 geprägt haben.

Die Bundestagswahl stand dabei klar im Vordergrund. Viele Suchanfragen zielten darauf ab, Abläufe und Begriffe aus dem politischen Alltag besser zu verstehen. Die Frage nach der korrekten Stimmabgabe führte die Liste der Wie-Fragen an. Die erstplatzierte Warum-Frage: „Warum ist nach der Mikrowelle der Teller heiß, aber das Essen kalt?“

Google Such Trends 2025 Warum

Internationale Entwicklungen traten ebenfalls deutlich hervor. Konflikte im Iran, der Anschlag in Mannheim oder wirtschaftliche Fragen rund um neue US-Zölle fanden sich in den Schlagzeilen wieder.

Google Such Trends 2025 News

Popkultur, Persönlichkeiten und digitale Trends

Neben politischen Themen blieben Entertainment-Themen ein wesentlicher Bestandteil des Jahres. Sportereignisse wie die Handball-Weltmeisterschaft und die Fußball-Europameisterschaft der Frauen sorgten für hohe Aufmerksamkeit.

Google Such Trends 2025 Personen

In den Suchlisten tauchte zudem ein unerwarteter Name auf. Das Figurenphänomen Labubu führte als einziges Popkulturthema die allgemeinen Trends an. Bei den Persönlichkeiten lag ein breites Spektrum zwischen Musik, Politik und internationalen Vorfällen.

Google Such Trends 2025 Viral

Im Sport stand der Basketball-Weltmeister Dennis Schröder besonders im Fokus. Die Liste der Abschiede reichte von einer Biathlon-Ikone bis zu international bekannten Musikern. Bei den Social-Media-Trends setzten sich KI-generierte Bilder, sportliche Mutproben und humorvolle Alltagsbeobachtungen durch.

Google Such Trends 2025 Reise

Parallel dazu blieb das Bedürfnis nach Erholung stark ausgeprägt. Viele informierten sich über Workations in Europa und Asien oder suchten nach Serien, Filmen und Büchern, die Abwechslung boten. Reisen nach Japan oder Albanien standen besonders hoch im Kurs.

Google hat seine Sonderseite zu den Google Suchtrends 2025 hier geschaltet.
