Labubu, Fußball-EM und Mikrowellen-Teller
Google Suchtrends 2025: Was Deutschland beschäftigt hat
Anfang Dezember bleibt die Zeit der Jahresrückblicke. Nach Spotify, Apple Music, Amazon und YouTube melden sich heute die Verantwortlichen der deutschen Google Suche zu Wort. Ihr Jahresrückblick zeigt, welche Themen die Suchtrends in Deutschland 2025 geprägt haben.
Die Top-5-Suchbegriffe 2025
Die Bundestagswahl stand dabei klar im Vordergrund. Viele Suchanfragen zielten darauf ab, Abläufe und Begriffe aus dem politischen Alltag besser zu verstehen. Die Frage nach der korrekten Stimmabgabe führte die Liste der Wie-Fragen an. Die erstplatzierte Warum-Frage: „Warum ist nach der Mikrowelle der Teller heiß, aber das Essen kalt?“
Internationale Entwicklungen traten ebenfalls deutlich hervor. Konflikte im Iran, der Anschlag in Mannheim oder wirtschaftliche Fragen rund um neue US-Zölle fanden sich in den Schlagzeilen wieder.
Popkultur, Persönlichkeiten und digitale Trends
Neben politischen Themen blieben Entertainment-Themen ein wesentlicher Bestandteil des Jahres. Sportereignisse wie die Handball-Weltmeisterschaft und die Fußball-Europameisterschaft der Frauen sorgten für hohe Aufmerksamkeit.
In den Suchlisten tauchte zudem ein unerwarteter Name auf. Das Figurenphänomen Labubu führte als einziges Popkulturthema die allgemeinen Trends an. Bei den Persönlichkeiten lag ein breites Spektrum zwischen Musik, Politik und internationalen Vorfällen.
Im Sport stand der Basketball-Weltmeister Dennis Schröder besonders im Fokus. Die Liste der Abschiede reichte von einer Biathlon-Ikone bis zu international bekannten Musikern. Bei den Social-Media-Trends setzten sich KI-generierte Bilder, sportliche Mutproben und humorvolle Alltagsbeobachtungen durch.
Parallel dazu blieb das Bedürfnis nach Erholung stark ausgeprägt. Viele informierten sich über Workations in Europa und Asien oder suchten nach Serien, Filmen und Büchern, die Abwechslung boten. Reisen nach Japan oder Albanien standen besonders hoch im Kurs.
Google hat seine Sonderseite zu den Google Suchtrends 2025 hier geschaltet.
Wow bin ich alt geworden. Bei den Trends habe ich lediglich den Labubu Trend mitbekommen. Der Rest sagt mir so überhaupt nichts.
Ich bin offenbar noch deutlich älter als Du geworden: mit sagt auch Labudu absolut nix …
Mein Trost ist: Ich lebe trotzdem :-)
Labubu? Keine Ahnung, was das ist. Oder war das diese komische Puppe?
Ansonsten kenne ich auch nur einen von zehn. :D Aber auch nur, weil dieses „Weibchen zurück an‘ Herd“-Ding rückwärts gewandter Fundamentalisten gerade durch die Medien ging.
Spärliche Ausbeute, aber auch ich werde das wohl überleben. ;)
Und den Action Figur Trend (ChatGPt), aber der Rest sagt mir auch nichts :D
SIX SEVEEEEEEEN :D
Bin 33 und kenne nichts davon….
Ich kenne auch Nix
Geil. War auch mein erster Impuls einen Kommentar abzugeben, das mit die Trends 2,3 & 7-10 überhaupt nichts sagen. Die restlichen hab zumindest namentlich gehört, aber trotzdem keinen Plan was dieses 6 7 sein soll
Wenn man sich die Reiseziele dazu anschaut mit Afghanistan, Jordanien, Saudi arabien, Albanien… dann weiß man auch welche Personengruppen die Trends hier in Deutschland aufstellen.
spar dir deinen Rassismus
Zwei Anschläge unter den Top-5 Schlagzeilen ist schon bitter.
Seit Jahren wird der Dezember in den Rückblicken quasi nicht mit bedacht…
Ich verstehe bis heute nicht warum Jahresrückblicke nicht im Januar gemacht werden…
gibts die Suchtrends auch von zb. DuckDuckGo?
Ich nutze schon jahrelang kein Google mehr.
Die Suche ist da doch privat.
Da wäre ein Rückblick ein leeres Blatt.
Dahlmeier – vollendet veredelter spitzencafe. Kinder der 80iger wissen was ich mein