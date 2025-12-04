Proton Sheets: Das Online-Office erhält einen Tabelleneditor

Proton bietet Online-Speicher E-Mail Adressen, VPN-Dienste, einen Passwort-Manager und mehr gegen Bezahlung an. Das Service-Angebot lässt sich ganz gut als kostenpflichtige Google-Alternative beschreiben, die ihr für ein vergleichbares Angebot nicht mit Daten, sondern mit Euro bezahlt.

Online-Office erhält einen Tabelleneditor

Jetzt ergänzt Proton das Online-Office „Workspace Suite“ um den neuen Tabelleneditor Proton Sheets. Der Dienst richtet sich an Unternehmen und private Nutzer, die Tabellenkalkulationen in der Cloud einsetzen und dabei besonderen Wert auf den Schutz vertraulicher Informationen legen. Tabellen lassen sich wie gewohnt erstellen, bearbeiten und gemeinsam nutzen. Die Inhalte sind jedoch vollständig Ende zu Ende verschlüsselt. Dadurch bleiben auch Dateinamen und begleitende Informationen für Dritte unzugänglich.

Proton positioniert Sheets damit als Gegenangebot zu gängigen Onlineplattformen, bei denen Datenverarbeitung häufig mit Analyse und KI-Training verknüpft ist.

Ein großer Teil der europäischen Unternehmen setzt cloudbasierte Tabellen zur Planung, Dokumentation und Auswertung ein. Mit wachsender Verbreitung von KI-gestützten Funktionen steigen jedoch die Datenschutzanforderungen. Viele Anbieter unterliegen zudem dem US-Recht, wodurch externe Zugriffe begünstigt werden können. Proton Sheets will diese Lücke schließen und eine Umgebung bieten, in der geschäftliche Informationen unabhängig vom eingesetzten Gerät geschützt bleiben.

Funktionen für Teams und Einzelanwender

Proton Sheets unterstützt gängige Formeln, Tabellenimporte und Werkzeuge zur Datenvisualisierung. Nutzer können Diagramme erzeugen, Werte filtern und umfangreiche Datensätze verwalten. Die Bedienoberfläche orientiert sich an bekannten Tabellenprogrammen, was den Einstieg erleichtert. Änderungen werden in Echtzeit übertragen, sodass Teams zeitgleich an denselben Dokumenten arbeiten können. Zugriffsrechte lassen sich flexibel vergeben und bei Bedarf wieder entziehen.

Bestehende CSV- und XLS-Dateien können importiert und sofort verschlüsselt werden. Die Nutzung erfolgt über Proton Drive, wodurch Tabellen auf allen unterstützten Geräten abrufbar sind. Damit erweitert Proton die bereits verfügbare Infrastruktur aus E-Mail-Dienst, Kalender, Dateispeicher und Texteditor um ein weiteres Werkzeug für den täglichen Arbeitsablauf.