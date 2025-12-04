ifun.de — Apple News seit 2001. 45 307 Artikel

E-Mail, Cloudspeicher, Kalender und jetzt auch Tabellen

Proton Sheets: Das Online-Office erhält einen Tabelleneditor
Artikel auf Mastodon teilen.
3 Kommentare 3

Proton bietet Online-Speicher E-Mail Adressen, VPN-Dienste, einen Passwort-Manager und mehr gegen Bezahlung an. Das Service-Angebot lässt sich ganz gut als kostenpflichtige Google-Alternative beschreiben, die ihr für ein vergleichbares Angebot nicht mit Daten, sondern mit Euro bezahlt.

Proton Og

Online-Office erhält einen Tabelleneditor

Jetzt ergänzt Proton das Online-Office „Workspace Suite“ um den neuen Tabelleneditor Proton Sheets. Der Dienst richtet sich an Unternehmen und private Nutzer, die Tabellenkalkulationen in der Cloud einsetzen und dabei besonderen Wert auf den Schutz vertraulicher Informationen legen. Tabellen lassen sich wie gewohnt erstellen, bearbeiten und gemeinsam nutzen. Die Inhalte sind jedoch vollständig Ende zu Ende verschlüsselt. Dadurch bleiben auch Dateinamen und begleitende Informationen für Dritte unzugänglich.

10proton Sheets PR

Proton positioniert Sheets damit als Gegenangebot zu gängigen Onlineplattformen, bei denen Datenverarbeitung häufig mit Analyse und KI-Training verknüpft ist.

Ein großer Teil der europäischen Unternehmen setzt cloudbasierte Tabellen zur Planung, Dokumentation und Auswertung ein. Mit wachsender Verbreitung von KI-gestützten Funktionen steigen jedoch die Datenschutzanforderungen. Viele Anbieter unterliegen zudem dem US-Recht, wodurch externe Zugriffe begünstigt werden können. Proton Sheets will diese Lücke schließen und eine Umgebung bieten, in der geschäftliche Informationen unabhängig vom eingesetzten Gerät geschützt bleiben.

11proton Sheets PR

Funktionen für Teams und Einzelanwender

Proton Sheets unterstützt gängige Formeln, Tabellenimporte und Werkzeuge zur Datenvisualisierung. Nutzer können Diagramme erzeugen, Werte filtern und umfangreiche Datensätze verwalten. Die Bedienoberfläche orientiert sich an bekannten Tabellenprogrammen, was den Einstieg erleichtert. Änderungen werden in Echtzeit übertragen, sodass Teams zeitgleich an denselben Dokumenten arbeiten können. Zugriffsrechte lassen sich flexibel vergeben und bei Bedarf wieder entziehen.

13proton Sheets+docs PR

Bestehende CSV- und XLS-Dateien können importiert und sofort verschlüsselt werden. Die Nutzung erfolgt über Proton Drive, wodurch Tabellen auf allen unterstützten Geräten abrufbar sind. Damit erweitert Proton die bereits verfügbare Infrastruktur aus E-Mail-Dienst, Kalender, Dateispeicher und Texteditor um ein weiteres Werkzeug für den täglichen Arbeitsablauf.
04. Dez. 2025 um 15:20 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Irgendwie musste ich doch etwas schmunzeln. Trotz der End-to-End Security:

    „Der Dienst richtet sich an Unternehmen und private Nutzer, die Tabellenkalkulationen in der Cloud einsetzen und dabei besonderen Wert auf den Schutz vertraulicher Informationen legen.“

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45307 Artikel in den vergangenen 8809 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven