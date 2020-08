SoundSource 5.0: Mac-Audio-Zentrale erhält neue Funktionen

Diesmal haben sich die Entwickler der Software-Schmiede Rogue Amoeba nicht zwei Jahre Zeit gelassen, sondern heben ihre SoundSource-Applikation schon nach nur 18 Monaten auf eine neue Versionsnummer.

Dies dürfte unter anderem auch mit dem bevorstehenden Start von MacOS Big Sur zusammenhängen.

In Version 5.0 präsentiert sich die Audio-Steuerzentrale mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, erfüllt funktional aber weiterhin das alte Versprechen: SoundSource soll Mac-Besitzern schnellen Zugriff auf die wichtigsten Audio-Einstellungen bieten.

Über das App-Symbol in der Menüleiste erreicht ihr direkt erweiterte Optionen zur Kontrolle von Audio-Ein- und Ausgängen oder den Lautstärke-Einstellungen unterschiedlicher Ausgabegeräte. Die Eingangs- und Ausgangssignale können nach Kanälen getrennt auch optisch angezeigt werden. Pegel und Grundeinstellungen lassen sich global oder für einzelne Apps anpassen und setzen. In Version 5 lassen sich App-spezifisch vorgenommenen Einstellungen nun auch favorisieren und so beim nächsten Einsatz der jeweiligen Anwendung automatisch ausführen.

Neben dem schnellen Zugriff auf System-Einstellungen und den App-spezifischen Konfigurationen bietet SoundSource zudem einen 10-Band-Equalizer mit Audio Unit-Unterstützung und der Möglichkeit an, der Audioausgabe zusätzliche Effekte mit auf den Weg zu geben.

Anwender die SoundSource zum Anwenden von Audioeffekten verwenden, können innerhalb der App direkt nach installierten Audio Units suchen und diese aktivieren – Version 5 unterstützt zudem die neuesten Audio Unit v3-Spezifikation

Version 5.0 der App, die sich auf dieser Übersichtsseite vorstellt, lässt sich kostenlos laden und nach jedem Start jeweils 20 Minuten ausprobieren. Für die Lizenz und Vollversion werden anschließend $39 US-Dollar (bzw. $29 zur Einführung bis Ende des Monats) fällig. Besitzer von SoundSource 4 können ein kostenreduziertes Upgrade fahren.