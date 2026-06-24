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Soulver 4: 50 neue Funktionen für den Notizblock-Rechner
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Der Taschenrechner Soulver gehört zu den Standards, die wir auf neuen Geräten installieren. Wobei die Bezeichnung Taschenrechner der Anwendung nicht gerecht wird. Soulver ist vielmehr ein Notizblock mit integrierten Rechenfunktionen und dürfte Apple als Vorlage für die zum Teil nun auch in den Standard-Apps für Mac, iPhone und iPad verfügbaren Erweiterungen dieser Art dienen.

Anders als klassische Taschenrechner arbeitet Soulver mit frei formulierten Eingaben. Zahlen, Rechenoperationen und erläuternde Texte können gemeinsam in einer Liste erfasst werden. Ergebnisse werden dabei direkt neben den jeweiligen Eingaben angezeigt und fortlaufend aktualisiert.

Soulver2

Das Grundprinzip der Anwendung besteht darin, Berechnungen schrittweise in einer Art Arbeitsblatt festzuhalten. Nutzer können beispielsweise Preisberechnungen, Steueraufschläge, Rabatte oder Währungsumrechnungen in ganzen Textzeilen formulieren. Die Software interpretiert die Eingaben und berechnet die entsprechenden Ergebnisse automatisch.

Mehr als 50 neue Funktionen

Mit Soulver 4 ist nach Angaben des Entwicklers das umfangreichste Update seit längerer Zeit erschienen. Es bringt mehr als 50 neue Funktionen mit. Im Bereich der Finanzberechnungen sind beispielsweise neue Funktionen für Mehrwertsteuer, Einkommensteuer und Inflation hinzugekommen. Nutzer können damit etwa den Steueranteil eines Betrags bestimmen oder berechnen, welche Kaufkraft ein Geldbetrag aus der Vergangenheit heute hätte.

Soulver3

Erweiterungen für Technik und Wissenschaft

Auch die Funktionen für wissenschaftliche und technische Berechnungen wurden erweitert. Hier sind zusätzliche Einheiten für Druck, chemische Berechnungen, Kraft, Beschleunigung sowie elektrische Größen wie Spannung, Stromstärke oder Widerstand hinzugekommen. Für Fahrzeugberechnungen unterstützt die Anwendung nun unter anderem Drehmoment, Winkelgeschwindigkeit sowie Kennzahlen für Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffeffizienz.

Soulver1

Bei Datums- und Kalenderfunktionen kann Soulver jetzt auch mit kulturellen Ereignissen wie Weihnachten, Ramadan oder dem chinesischen Neujahrsfest rechnen. Zudem wurden Arbeitszeitberechnungen überarbeitet und zusätzliche Formatierungsoptionen für Datumsangaben integriert.

Soulver 4 Update

Auch über Setapp erhältlich

Der Entwickler betont, dass die App seit 2005 stetig verbessert wird und kostenpflichtige Updates im Schnitt nur alle sieben Jahre erfolgen. Soulver wird als Universal-App für Mac, iPhone und iPad angeboten und lässt sich kostenlos testen. Das Upgrade auf die Vollversion schlägt für bestehende Nutzer mit 35 Euro zu Buche. Im Neukauf kostet die App 59 Euro. Im Abonnement der Software-Flatrate Setapp ist die Nutzung von Soulver enthalten.

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Soulver 4
Soulver 4
Entwickler: Zac Cohan
Preis: Kostenlos+
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24. Juni 2026 um 10:36 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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