Die Prime-Days bei Amazon bieten sich generell dafür an, sich wenn nötig mit Ladezubehör zu versorgen. Hier können wir direkt das erst seit vergangenem Monat erhältliche Nano-USB-C-Ladegerät von Anker empfehlen. Mit 27,99 Euro ist der Preis hier noch etwas weiter gefallen als bei der Markteinführung.

Mit einer Leistung von 45 Watt eignet sich der ausgesprochen kleine Ladewürfel als Allrounder. Man kann damit nicht nur ein iPhone oder iPad, sondern auch ein MacBook laden.

Mit Display und Touch-Bedienung

Ein Display auf der Vorderseite zeigt erweiterte Informationen rund um den Ladevorgang und den Strombedarf des gerade angeschlossenen Geräts an. Zugleich ist in die Vorderseite ein Touch-Panel integriert, mit dessen Hilfe man unter anderem einen schonenden Lademodus aktivieren kann. Die Ladeleistung wird dadurch auf 20 Watt begrenzt, was die Akkus verbundener Geräte weniger beanspruchen soll.

Ausführlich haben wir das neue Ladegerät von Anker hier vorgestellt. Das Produkt ist neben Schwarz auch in freundlichem Weiß oder Hellblau sowie einem erfrischenden Orange erhältlich.

Ladegerät mit integriertem Kabel

Auch die Haribo-Ladegeräte sind bei solchen Sonderaktionen stets einen Blick wert. Die in Lizenz von DCHK gefertigte Produktreihe ist momentan nahezu komplett im Preis reduziert. Teilweise sind die Geräte im Rahmen der Prime-Angebote auch so günstig wie noch nie zu haben.

Dauerbrenner sind hier das aktuell für lediglich 12,62 Euro erhältliche 30-Watt-Ladegerät mit integriertem Kabel. Damit lässt der kleine Stecker die Wahl, ob man den integrierten USB-C-Anschluss oder das ausziehbare Kabel zum Laden seiner Geräte verwenden will. Optional kann man damit auch zwei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.

Netzteil mit Apple-Watch-Ladefläche

Etwas ausgefallen aber ebenfalls sehr gefragt ist das 65-Watt-Netzteil mit Ladefläche für die Apple Watch. Der kompakte Würfel für die Steckdose ist aktuell für nur 13,29 Euro erhältlich und bietet an der Oberseite einen ausklappbaren Ladepuck für die Apple-Uhr. Weitere Geräte lassen sich über integrierte Anschlüsse für USB-C und USB-A laden.