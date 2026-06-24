Ladewürfel für zuhause und unterwegs
Kompakte USB-C-Netzteile von Anker und Haribo zum Bestpreis
Die Prime-Days bei Amazon bieten sich generell dafür an, sich wenn nötig mit Ladezubehör zu versorgen. Hier können wir direkt das erst seit vergangenem Monat erhältliche Nano-USB-C-Ladegerät von Anker empfehlen. Mit 27,99 Euro ist der Preis hier noch etwas weiter gefallen als bei der Markteinführung.
Mit einer Leistung von 45 Watt eignet sich der ausgesprochen kleine Ladewürfel als Allrounder. Man kann damit nicht nur ein iPhone oder iPad, sondern auch ein MacBook laden.
Mit Display und Touch-Bedienung
Ein Display auf der Vorderseite zeigt erweiterte Informationen rund um den Ladevorgang und den Strombedarf des gerade angeschlossenen Geräts an. Zugleich ist in die Vorderseite ein Touch-Panel integriert, mit dessen Hilfe man unter anderem einen schonenden Lademodus aktivieren kann. Die Ladeleistung wird dadurch auf 20 Watt begrenzt, was die Akkus verbundener Geräte weniger beanspruchen soll.
Ausführlich haben wir das neue Ladegerät von Anker hier vorgestellt. Das Produkt ist neben Schwarz auch in freundlichem Weiß oder Hellblau sowie einem erfrischenden Orange erhältlich.
Ladegerät mit integriertem Kabel
Auch die Haribo-Ladegeräte sind bei solchen Sonderaktionen stets einen Blick wert. Die in Lizenz von DCHK gefertigte Produktreihe ist momentan nahezu komplett im Preis reduziert. Teilweise sind die Geräte im Rahmen der Prime-Angebote auch so günstig wie noch nie zu haben.
Dauerbrenner sind hier das aktuell für lediglich 12,62 Euro erhältliche 30-Watt-Ladegerät mit integriertem Kabel. Damit lässt der kleine Stecker die Wahl, ob man den integrierten USB-C-Anschluss oder das ausziehbare Kabel zum Laden seiner Geräte verwenden will. Optional kann man damit auch zwei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.
Netzteil mit Apple-Watch-Ladefläche
Etwas ausgefallen aber ebenfalls sehr gefragt ist das 65-Watt-Netzteil mit Ladefläche für die Apple Watch. Der kompakte Würfel für die Steckdose ist aktuell für nur 13,29 Euro erhältlich und bietet an der Oberseite einen ausklappbaren Ladepuck für die Apple-Uhr. Weitere Geräte lassen sich über integrierte Anschlüsse für USB-C und USB-A laden.
Wisst ihr, wie man die Firmware für das Anker Ladegerät updatet, damit es auch weitere Geräte im Display erkennt? Bei Anker habe ich nur Firmware für Kopfhörer etc gefunden…
Ich habe ein Anker Tischladegerät, und das verbindet sich mit der Anker App, worüber man dann updaten kann.
Es gibt das Anker Ladegerät auch in Kombination mit zwei USB C Kabel, ist dann noch etwas günstiger:
Anker 240W USB C Kabel [2 Stück 1,8m]+Anker 45W USB C Ladegerät https://amzn.to/4fZljzv
Das Haribo Netzteil mal gekauft. Auch wenn die Watch nur mit 2 Watt geladen wird. 65Watt für die normale Ladung ist für den Preis mehr als in Ordnung.