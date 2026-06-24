Mova startet Verkauf seiner Solar-Akkus

Mova bietet seine vor zwei Monaten angekündigten Akkus für Solaranlagen und Balkonkraftwerke jetzt teilweise zur Bestellung an. Mit den Modellen LumeGret A2000 und LumeGret A4000 nimmt der Hersteller zwei Speichersysteme ins Programm, die sich vor allem durch ihre Basiskapazität unterscheiden.

Die beiden Systeme sind als Plug-and-Play-Lösungen konzipiert und vereinen Batteriespeicher, Wechselrichter und Ladetechnik in einem Gehäuse. Vergleichbare Produkte kennen wir bereits von verschiedenen anderen Herstellern. Auch der Einsatzbereich der LumeGret-Geräte ist vorgegeben. Der tagsüber erzeugte Solarstrom soll zwischengespeichert werden, damit man ihn beispielsweise nachts verbrauchen kann, anstatt kostenpflichtig Strom über das Netz zu beziehen.

Die Geräte übernehmen laut Mova wesentliche Aufgaben des Energiemanagements. Die Steuerung und Konfiguration kann per App erfolgen, der Nutzer soll dabei jedoch durch intelligente Funktionen unterstützt werden.

Zwei Leistungsvarianten

Technisch setzen beide Modelle auf eine gemeinsame Plattform. Wechselrichter, Batteriespeicher und Solarladeregler sind in einem kompakten Gerät zusammengefasst. Die Geräte erlauben den Anschluss von mehreren Solarmodulen, beim LumeGret A4000 wird eine maximale Eingangsleistung von 3.600 Watt unterstützt. Die maximale Ausgangsleistung wird mit 2.500 Watt angegeben, wobei diese beim Plug-and-Play-Anschluss auf die gesetzlich erlaubten 800 Watt begrenzt ist. An das kleinere LumeGret A2000 kann man bis zu 2.400 Watt Solareingangsleistung anschließen, während die maximale Ausgangsleistung bei 1.500 Watt liegt.

Neben diesen Leistungsdaten unterscheiden sich die Geräte vor allem in ihrer Basiskapazität. Diese liegt beim LumeGret A4000 bei 4 kWh und beim LumeGret A2000 bei 1,92 kWh. Mithilfe von stapelbaren Zusatzbatterien lässt sich dies auf bis zu 20 kWh beziehungsweise 9,6 kWh erweitern.

Kleines Modell folgt im Juli

Das größere LumeGret A4000 lässt sich bei Mova bereits mit 300 Euro Einführungsrabatt zum Preis von 1.099 Euro bestellen. Ein Erweiterungsakku mit ebenfalls 4 kWh Kapazität wird für 999 Euro angeboten. Die Markteinführung des kleineren Modells ist im Juli geplant.