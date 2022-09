Sony kündigt PS5 Grey Camouflage Edition an

Vorbestellungen sind Sony zufolge vom 15. September an möglich. Der Controller und das Cover für die PS5 werden dann vom 14. Oktober an erhältlich sein und im Dezember folgt der neue Kopfhörer.

Während man bislang in der Regel weiterhin froh sein kann , wenn man überhaupt eine PlayStation 5 ergattert, kündigt Sony nicht nur neue Controller , sondern auch Zubehör in extravagantem Design an. Von kommender Woche an soll sich die „ Grey Camouflage Collection “ vorbestellen lassen.

Insert

You are going to send email to