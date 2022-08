PlayStation 5: Amazon Deutschland setzt auf Gutscheinsystem

Mithilfe von solche Aktionen soll unter anderem der Weiterverkauf der nur in knapper Stückzahl vorhandenen Konsolen eingedämmt werden. Nicht nur Amazon, auch Anbieter wie MediaMarkt oder Saturn konnten die PlayStation 5 seit ihrem Erscheinen immer nur für sehr kurze Zeit und in stark begrenzten Stückzahlen anbieten. Oft sind diese Konsolen im Anschluss direkt zu eBay und weiteren Verkaufsportalen gewandert, und wurden dort dann zu deutlich erhöhten Preisen angeboten. Damit verbunden tummeln sich unzählige unseriöse Anbieter in diesem Bereich, vor denen auch Amazon selbst nicht gefeit ist. Wer aktuell eine PlayStation 5 zur sofortigen Lieferung bestellbar sieht, sollte sich unbedingt über den Anbieter informieren.

Die Anmeldung an sich ist hier mit keinerlei Verpflichtung verbunden, sondern drückt lediglich das Interesse am Kauf der Konsole aus. Nach einer Verifizierung des persönlichen Amazon-Kontos erhält man mit Glück und wechselnden Wartezeiten dann möglicherweise einen unverbindlichen Gutschein, der über 72 Stunden hinweg zum Kauf des PlayStation-5-Pakets berechtigt und bei Nichtbenutzung im Anschluss automatisch verfällt.

Die PlayStation 5 ist auch knapp zwei Jahre nach ihrer Markteinführung alles andere als einfach zu haben. Sony kann die aktuelle Version seiner Spielkonsole weiterhin nicht in ausreichender Stückzahl produzieren. Amazon setzt aus diesem Grund auch in Deutschland teils auf ein Gutscheinsystem, mit dessen Hilfe eine gerechtere Verteilung der Geräte ermöglicht werden soll.

