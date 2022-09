„Wish we could say more“: Apples Event-Titel seit 2001

Mit Blick auf Apples „Far out“-Event am heutigen Abend hat das Blog ReviewGeek sich die Mühe gemacht, einen Blick auf die Apple-Veranstaltungen und deren Namen über die letzten 21 Jahre hinweg zu werfen. Bereits seit der Vorstellung des ersten iPod im Oktober 2001 ließen die von Apple vergebenen Event-Titel in vielen Fällen einen direkten Bezug zu den vorgestellten Produkten erkennen.

It’s not a Mac

Apples iPod-Vorstellung am 23. Oktober 2001 war da gleich mal ein Klassiker. Zuvor war das Unternehmen ausschließlich auf Computer spezialisiert und der Veranstaltungstitel „Hint: It’s not a Mac“ machte bereits im Vorfeld klar, dass mit dieser Ankündigung neue Wege beschritten werden – wenngleich damals vermutlich noch niemand auch nur geahnt hat, dass der neue Geschäftszweig sich zu Apples Haupteinnahmequelle entwickeln würde.

Regelmäßig hat Apple seine mal mehr und mal weniger deutlichen Hinweise auf den Inhalt der Veranstaltungen dann von 2005 an in die Einladungstitel gepackt. So nahm etwa die Ankündigung des iPod nano mit der Zeile „1000 songs in your pocket changed everything. Here we go again“ direkten Bezug auf den vier Jahre zuvor vorgestellten ersten iPod.

The first 30 years were the just the beginning

Die erste Generation von Apple TV wurde 2007 auf einer Veranstaltung enthüllt, zu der Apple mit den Worteneingeladen hatte,referenzierte bei der Vorstellung des MacBook Pro mit Touch Bar auf die Ankündigung des ersten Macintosh im Jahr 1984 und zum Teil waren sogar die Titel von Software-Präsentationen mit wegweisenden Hinweisen verknüpft, beispielsweise gab es unter der Überschrifteine neue Version von Final Cut Pro zu sehen.

Unvergesslich bleibt natürlich die von Apple mit dem Hinweis „The first 30 years were the just the beginning“ versehene Vorstellung des ersten iPhone im Jahr 2007. Dagegen machten sich die Präsentation des ersten iPad unter der Überschrift „Come see our latest creation“ beinahe bescheiden aus und im Vorfeld der Vorstellung der Apple Watch gab sich Apple mit den Worten „Wish we could say more“ komplett zugeknöpft.