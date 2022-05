Sonos-Sprachsteuerung und Soundbar Ray wohl Anfang Juni

Die ersten Infos und Bilder zu der kommenden Sprachassistenz-Funktion Sonos Voice Control konnten wir ja bereits veröffentlichen. Jetzt gibt es konkrete Hinweise auf den geplanten Starttermin für die Sonos-Alternative zu Siri und Alexa. Zumindest in den USA steht der 1. Juni diesbezüglich im Raum.

Das Magazin The Verge hat neben dem Termin für den Start von Sonos Voice Control noch ergänzende Informationen bezüglich dessen Kompatibilität. So soll sich der Dienst zunächst mit Apple Music, Amazon Music, Pandora, Deezer und Sonos Radio nutzen lassen – Spotify ist überraschenderweise zu Beginn nicht mit an Bord.

Bezüglich des Termins für die Markteinführung in Deutschland stehen auch noch Fragezeichen im Raum. Unsere ersten Screenshots haben ja gezeigt, dass die Lokalisierung in der App schon recht weit fortgeschritten ist, die Befehle funktionieren bislang allerdings nur auf Englisch. Es ist wahrscheinlich, dass Sonos den Dienst zu Beginn nur in den USA anbietet und sich interessierte Nutzer in Deutschland noch etwas gedulden müssen.

Auch neue Sonos-Soundbar im Anmarsch

Konkrete Informationen dürft ihr spätestens zum Monatswechsel erwarten. Es gilt mittlerweile auch als gesichert, dass Sonos Ende Mai eine neue Soundbar vorstellen wird. Das Produkt wird nach aktuellem Informationsstand mit dem Namen Sonos Ray und für weniger als 300 Euro in den Handel kommen.

Ebenfalls The Verge kann hier nun mit den ersten offiziellen Produktfotos punkten, die offenbar versehentlich von einem Sonos-Vertriebspartner veröffentlicht wurden.

Mit Blick auf die Soundbar Sonos Ray sind wir besonders auf die offiziellen Spezifikationen gespannt. Offenbar lässt sich die Soundbar per Kabel nur über einen optischen Anschluss mit Zuspielern verbinden und platziert sich sonst als Netzwerk-Lautsprecher. Sonos habe den HDMI-Anschluss ebenso wie Dolby-Unterstützung aus Kostengründen weggelassen. Ebenfalls bei Kaufentscheidungen relevant ist die Tatsache, dass die Soundbar auf sämtliche Mikrofone verzichtet und sich somit auch nicht mit der kommenden Sprachsteuerung von Sonos nutzen lassen wird.