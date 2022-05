Neu auf Apple TV+: „Teheran“ Staffel 2 und „Der große Betrug“

In der ersten Staffel der Spionageserie wurde die Protagonistin vom israelischen Geheimdienst Mossad in Teheran eingeschleust, um bei der Zerstörung eines iranischen Atomreaktors zu helfen.

Nach ihrem Job beim Mossad bereitet sich Tamar auf ein neues Leben in Kanada vor. Doch ein unwiderstehliches Angebot hält sie zurück. Tamar beschließt, in Teheran zu bleiben und für Gerechtigkeit zu sorgen. Da erfährt sie, dass der Mossad die von Glenn Close gespielte Marjan Montazemi mit der Leitung der Operation betraut hat.

Auf Apple TV+ läuft heute die zweite Staffel des Spionagethrillers Teheran an. Die ersten beiden Folgen mit dem Titel „13.000“ und „Planänderung“ sind für Abonnenten von Apples Videodienst bereits verfügbar. Die restlichen sechs der insgesamt acht Folgen der neuen Staffel werden dann von kommender Woche an jeweils freitags einzeln nachgeliefert.

Insert

You are going to send email to