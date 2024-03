Sonos S49: Kopfhörer erhalten FCC-Zulassung

Letzte Woche mussten wir darüber berichten, dass die Audiospezialisten von Sonos den Start ihrer seit Jahren geplanten Kopfhörer weiter verschieben müssen. Technische Probleme sollen der Grund dafür sein, dass mit einer Veröffentlichung erst im Juni zu rechnen ist. Warten wir es ab.

Immerhin steht mittlerweile außer Zweifel, dass wir in absehbarer Zeit tatsächlich auch einen Kopfhörer von dem bisher auf das Angebot von Lautsprechern fokussierten Hersteller Sonos sehen werden. Man darf den anstehenden Produktstart angesichts der Tatsache, dass die amerikanische Regulierungsbehörde FCC mit gestrigem Datum eine Reihe von Zulassungsdokumenten veröffentlicht hat, wohl für bestätigt sehen.

Durch die Prüfunterlagen der Behörde wird bestätigt, dass der kommende Kopfhörer von Sonos sowohl über Bluetooth als auch über WLAN funken kann. Zudem bekommt das Kind jetzt auch einen Namen, in den FCC-Dokumenten ist vom Modell Sonos S49 die Rede. Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 1.060 mAh und wir über USB geladen.

„High-End-Kopfhörer mit Sprachsteuerung“

Über den weiteren Funktionsumfang des Sonos S49 kann man nur spekulieren. Wir können an dieser Stelle an einen bereits vor gut drei Jahren veröffentlichten Patentantrag verweisen, in dem der Hersteller seine kommenden „High-End-Heaphones“ bereits beschrieben hat. Die hier eingebundenen blau hinterlegten Grafiken stammen allesamt aus diesem Dokument.

Damals war bei Sonos die Rede von drahtlosen Kopfhörern, die sich sowohl per Sprachsteuerung als auch mithilfe von integrierten Bedienelementen verwenden lassen. Unter anderem wurde dabei auch ein Touch-Bedienfeld beschrieben, mit dessen Hilfe sich die Lautstärke per Streichgeste regulieren lässt.

Die damals angesprochen Sprachsteuerung ist bei Sonos ja mittlerweile verfügbar und nennt sich „Sonos Voice Control“. Die Funktion wurde bereits 2022 eingeführt, ist aber weiterhin nur in den Sprachen US-Englisch und Französisch verfügbar.