Sonos-Produktneuheit wird am 9. März vorgestellt

Für die anstehende Vorstellung neuer Sonos-Hardware gibt es einen offiziellen Termin. Der Audiospezialist lädt am 9. März zu einem Online-Event. Erstmals in seiner Unternehmensgeschichte wird Sonos in diesem Jahr ein neues Produkt online vorstellen. Die öffentliche Veranstaltung wird am 9. März 2021 ab 22 Uhr im Livestream übertragen.

Über die möglichen Inhalte haben wir bereits spekuliert. So stehen die Chancen gut, dass Sonos eine kleinere Variante seines tragbaren und wetterfesten Lautsprechers Move vorstellt. Vorab von einer amerikanischen Zulassungsstelle veröffentlichte Dokumente weisen sehr deutlich auf ein derartiges Produkt hin.

Der „Sonos Move mini“ wäre den vorliegenden Daten zufolge wie sein großer Bruder nicht nur über WLAN, sondern auch über Bluetooth ansteuerbar, dürfte dabei allerdings tatsächlich in die Kategorie „portabel“ fallen. Der bisher erhältliche große Sonos Move eignet sich mit seine drei Kilogramm Gewicht sowie den Abmessungen 240 x 160 x 126 Millimeter nur bedingt für den Einsatz unterwegs. Auch das im Zusammenhang mit der Einladung von Sonos verbreitete Foto deutet einen kompakten und portablen Lautsprecher zum Mitnehmen an.

Darüber hinaus dürfte Sonos die Veranstaltungen auch dazu nutzen, auf Updates und kommende Neuerungen für sein noch recht junges Streaming-Angebot einzugehen. Sonos will sein Geld künftig nicht mehr ausschließlich mit dem Verkauf von Hardware, sondern ähnlich wie Apple auch mit erweiterten Dienstleistungen verbinden. Der kostenpflichtige Dienst „Sonos Radio HD“ ist in ersten Ländern bereits verfügbar und es ist davon auszugehen, dass wir hier nicht nur inhaltliche Erweiterungen, sondern auch die Ankündigung für weitere Regionen sehen.

Der nun von Sonos genannte Termin für die Produktankündigung ist übrigens keinesfalls neu. Seine Investoren hat der an der Börse notierte Konzern schon vor einiger Zeit auf ein am 9. März um 22 Uhr deutscher Zeit stattfindendes „Sonos Virtual Investor Event“ aufmerksam gemacht. Jetzt teilt das Unternehmen mit, dass die Veranstaltung öffentlich und für alle interessierten Personen live übertragen wird.