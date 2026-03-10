Sonos Play und Sonos Era 100 SL offiziell vorgestellt

Sonos hat zwei neue Lautsprecher angekündigt, die das bestehende Multiroom-System erweitern sollen. Neben dem mobilen Modell Sonos Play hat der Hersteller auch den Era 100 SL vorgestellt. Beide Geräte können ab heute vorbestellt werden. Der reguläre Verkaufsstart ist für den 31. März vorgesehen.

Die tragbaren Sonos-Speaker: Der Move, der neue Play und der Roam

Den Sonos Play hatten wir bereits Anfang März durch einen kurzfristigen Eintrag bei einem nordamerikanischen Händler gesichtet. Damals wurden erste technische Daten sowie eine Positionierung zwischen den Modellen Sonos Roam und Sonos Move bekannt. Mit der offiziellen Vorstellung bestätigt Sonos nun die Markteinführung und nennt zusätzliche Funktionen.

Sonos Play mit Powerbank und Gruppenfunktion

Der Sonos Play ist als tragbarer Lautsprecher konzipiert, der sowohl im heimischen WLAN als auch unterwegs genutzt werden kann. Innerhalb des Sonos-Systems lassen sich mehrere Geräte über das Netzwerk zu Gruppen zusammenfassen oder als Stereo-Paar betreiben. Zusätzlich steht Bluetooth für die direkte iPhone-Verbindung zur Verfügung.

Neu ist eine Funktion zur Gruppierung über Bluetooth. Dabei können mehrere kompatible Lautsprecher direkt miteinander verbunden werden. Nutzer verbinden zunächst einen Sonos Play mit dem Smartphone und können anschließend weitere Geräte durch längeres Drücken der Wiedergabetaste synchronisieren. Unterstützt werden neben weiteren Play-Modellen auch Lautsprecher vom Typ Move 2.

Der integrierte Akku soll eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden ermöglichen. Das Gehäuse ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Eine abnehmbare Trageschlaufe erleichtert den Transport. Geladen wird über eine mitgelieferte Ladestation oder über USB-C.

Zusätzlich kann der Lautsprecher als Powerbank genutzt werden, um beispielsweise ein iPhone zu laden. Die automatische Trueplay-Abstimmung passt den Klang an die jeweilige Umgebung an. Der Preis liegt bei 349 Euro.

Era 100 SL ohne Mikrofone für einfachere Setups

Parallel dazu führt Sonos mit dem Era 100 SL eine vereinfachte Variante seines bestehenden Regallautsprechers ein. Das Modell verzichtet auf integrierte Mikrofone und damit auch auf Sprachsteuerung. Der Lautsprecher richtet sich damit an Nutzer, die eine klassische Wiedergabe ohne integrierte Assistenzfunktion bevorzugen.

Der Era 100 SL lässt sich einzeln betreiben, als Stereo-Paar koppeln oder als Teil eines Heimkino-Systems einsetzen. Wie andere Sonos-Lautsprecher unterstützt auch dieses Modell Streamingdienste über die Sonos-Applikation sowie Funktionen wie Apple AirPlay 2 und Spotify Connect.

Die neuen Lautsprecher erscheinen zu einem Zeitpunkt, an dem Sonos weiterhin an Verbesserungen seiner Plattform arbeitet. Nach der umstrittenen Umstellung der Sonos-Applikation vor zwei Jahren hat das Unternehmen erst kürzlich angekündigt, Stabilität und Bedienbarkeit des Systems weiter zu verbessern. Der Preis liegt bei 199 Euro.