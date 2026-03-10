MacBook Neo: Erste Videos und Pressestimmen sehen eine Kampfansage

Mit dem MacBook Neo bringt Apple erstmals ein Notebook für 699 Euro an den Start, das sich klar an Schüler, Studenten und preisbewusste Einsteiger richtet. Die ersten Rezensionen vor dem morgigen Verkaufsstart zeichnen dabei ein recht geschlossenes Bild. Gelobt werden vor allem der Formfaktor und die Verarbeitung, die Bildschirmqualität, die Lautsprecher und die Alltagsleistung.

Gleichzeitig weisen fast alle Tester darauf hin, dass Apple den günstigen Einstieg nur mit spürbaren Einschränkungen erreicht.

Viel Lob für Display, Akkulaufzeit und Alltagsleistung

The Verge beschreibt das MacBook Neo als neuen Standard für Käufer, die ohne großen Aufwand ein solides Alltagsgerät suchen. Besonders hervorgehoben werden die hohe Single-Core-Leistung des A18 Pro, die gute Verarbeitung und ein für diese Preisklasse ungewöhnlich überzeugendes Gesamtpaket. Auch der US-Nachrichtensender CNN schlägt in eine ähnliche Richtung und nennt das Gerät den Mac, den man Familienmitgliedern fortan ohne langes Abwägen empfehlen könne.

Einigkeit besteht auch bei der Frage, wo das Neo seine Stärken ausspielt. Für Web, Texte, Videowiedergabe, Kommunikation und einfache Büroaufgaben reicht die Leistung laut den Tests klar aus. Selbst mehrere Anwendungen parallel, zahlreiche Browser Tabs und Streaming nebenbei bringen das Gerät nicht sofort an seine Grenzen. Hinzu kommt eine Akkulaufzeit, die in den Besprechungen deutlich über vielen günstigen Windows Notebooks und Chromebooks verortet wird.

Bloomberg geht noch einen Schritt weiter und betont, dass selbst einfache Bildbearbeitung, kurze 4K Clips oder Podcast Aufnahmen möglich seien, solange die Erwartungen realistisch bleiben. Das neue Einsteigergerät wirke in vielen Bereichen deutlich hochwertiger, als es der Preis vermuten lasse.

Die Schwächen sind klar benannt

Trotz der positiven Grundstimmung nennen praktisch alle Reviews dieselben Schwachstellen. Am häufigsten kritisiert wird die Basisausstattung mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD. Für alltägige Nutzung sei das ausreichend, bei größeren Fotobibliotheken, kreativen Anwendungen oder vielen parallelen Aufgaben werde das Neo aber spürbar langsamer.

Hinzu kommen die weggelassenen Komfortfunktionen. Die Basisversion verzichtet auf Touch ID, die Tastatur ist nicht beleuchtet und beim Laden muss einer von nur zwei USB-C-Anschlüssen belegt werden, weil MagSafe fehlt. Zudem arbeitet nur einer der beiden Ports mit höherer Geschwindigkeit, der andere bleibt auf USB-2-Niveau.

Beim Vergleich mit dem MacBook Air fällt damit ein klares Muster auf. Das Neo wird von den Testern nicht als Ersatz für das Air verstanden, sondern als günstiger Zugang in die Mac-Welt. Wer mehr Speicher, mehr Reserven und die üblichen Komfortmerkmale will, landet weiterhin beim Air. Wer vor allem einen verlässlichen Alltagsrechner sucht, bekommt laut den ersten Pressestimmen aber ein auffällig konkurrenzfähiges Paket.