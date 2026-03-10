HandBrake aktualisiert: Videokonverter versteht sich auf neue Formate

Die Entwickler des Open-Source-Videokonverters HandBrake haben Version 1.11 veröffentlicht. Die neue Ausgabe erweitert die Anwendung um zusätzliche Video- und Audioformate sowie um neue Voreinstellungen für Produktions- und Archivierungszwecke.

HandBrake steht weiterhin kostenlos für macOS, Windows und Linux zur Verfügung.

Bereits im vergangenen Jahr hatte HandBrake mit Version 1.10 Verbesserungen für Mac-Anwender eingeführt. Damals integrierten die Entwickler unter anderem eine hardwarebasierte AV1-Dekodierung über Apples VideoToolbox sowie Optimierungen für die Darstellung von Untertiteln. Die neue Version baut nun vor allem den Bereich der unterstützten Videoformate aus.

Neue Containerformate und Produktions-Presets

HandBrake kann Videos nun auch im MOV-Container ausgeben. Dadurch lassen sich Formate integrieren, die vor allem in professionellen Schnittumgebungen genutzt werden. Neu hinzugekommen sind Presets für die Codecs DNxHR und ProRes. Beide Varianten werden häufig in der Videoproduktion eingesetzt, weil sie hohe Bildqualität bei gleichzeitig einfacher Weiterverarbeitung ermöglichen.

Die entsprechenden Voreinstellungen unterstützen verschiedene Qualitätsstufen und bieten optional Proxy-Dateien in niedrigeren Auflösungen. Diese werden etwa für den Schnitt auf weniger leistungsfähigen Rechnern genutzt. Auch Mehrkanalton mit 24 Bit wird unterstützt und kann unverändert aus der Quelldatei übernommen werden.

Darüber hinaus haben die Entwickler zusätzliche Presets für die Archivierung ergänzt. Dazu gehört eine Variante auf Basis des verlustfreien FFV1-Codecs mit FLAC- oder PCM-Audio. Diese Einstellungen sind darauf ausgelegt, Videomaterial ohne Qualitätsverlust langfristig zu sichern.

Neue Encoder und Verbesserungen bei AV1

Auf technischer Ebene erweitert Version 1.11 die Liste der verfügbaren Encoder. Neben DNxHR und ProRes wurde auch ein neuer AV1-Encoder für aktuelle AMD-Grafikkarten integriert. Für entsprechende GPUs steht außerdem eine neue 4K-Voreinstellung bereit.

Auf dem Mac betreffen die Änderungen vor allem Detailverbesserungen der Benutzeroberfläche. So werden Dateinamen in der Warteschlange nun ähnlich wie im Finder in der Mitte gekürzt, damit lange Namen besser lesbar bleiben. Zudem spielt die Anwendung künftig einen Hinweiston ab, wenn ein Encodier-Vorgang abgeschlossen wurde. Der Download wartet hier auf euch.