Sonos ergänzt sein Produktprogramm um die Soundbar Beam Ultra und den Over-Ear-Kopfhörer Ace Ultra. Beide Geräte sollen am 29. September in den Handel kommen und können bereits vorbestellt werden. Die Beam Ultra kostet 699 Euro, für den Ace Ultra werden 449 Euro fällig. Das Standardmodell des Sonos Ace bleibt weiterhin im Programm.

Die beiden Neuheiten sind zugleich eng mit der neuen Softwareplattform Sonos 27 verzahnt. Vor allem der neue Kopfhörer wird umfassender als sein Vorgänger in das bestehende Sonos-System eingebunden.

Beam Ultra mit 7.1.2 Dolby Atmos

Die Sonos Beam Ultra ist weiterhin als vergleichsweise kompakte Soundbar für mittelgroße Räume ausgelegt, wurde laut Hersteller technisch jedoch vollständig überarbeitet. Statt fünf kommen nun neun Treiber zum Einsatz. Erstmals verfügt eine Beam zudem über zwei nach oben abstrahlende Lautsprecher, mit deren Hilfe 7.1.2 Dolby Atmos wiedergegeben werden soll.

Sonos verspricht eine breitere Klangbühne und kräftigere Bässe. Auch die Sprachverständlichkeit soll laut Hersteller verbessert worden sein, unter anderem durch eine KI-gestützte Sprachoptimierung.

Die Soundbar kann über HDMI eARC, WLAN und Bluetooth angebunden werden. Wie bisher lässt sie sich außerdem mit einem Sonos Sub und weiteren Lautsprechern zu einem Heimkino-System erweitern. Zudem sollen sich kompatible portable Lautsprecher künftig vorübergehend als Surround-Boxen einsetzen lassen.

Ace Ultra wird voll ins Sonos-System eingebunden

Der Sonos Ace Ultra bringt Funktionen, die wir eigentlich bereits mit der ersten Generation des Kopfhörers erwartet hätten. So wird das Gerät umfassender ins System integriert und kann die Wiedergabe von einem Sonos-Lautsprecher übernehmen oder wieder auf diesen zurückgeben. Beim bisherigen Modell ist dies auf eine kompatible TV-Soundbar beschränkt. Der Ace Ultra soll dagegen auch andere Audioquellen übernehmen können, etwa über das Sonos-System wiedergegebene Musikdienste.

Der Kopfhörer ist mit einem von Sonos entwickelten 40-mm-Treiber ausgestattet und bietet adaptives ANC mit zehn Mikrofonen. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung mit bis zu 35 Stunden an. Drei Minuten am Ladegerät sollen für weitere drei Stunden Wiedergabe reichen. Der Akku kann vom Nutzer getauscht werden.

Ein adaptiver Equalizer soll berücksichtigen, wie gut die Ohrpolster am Kopf abdichten. Laut Sonos könnten davon insbesondere Brillenträger profitieren, da Bügel zwischen Haut und Polster die Abdichtung verändern können. Klang und Geräuschunterdrückung sollen automatisch entsprechend angepasst werden.

Über Bluetooth unterstützt der Ace Ultra aptX Adaptive und soll mit kompatiblen Geräten auch eine verlustfreie Audiowiedergabe ermöglichen. Per USB-C sind kabelgebunden bis zu 16 Bit und 48 kHz möglich.