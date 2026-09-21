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Lokale Sicherheit ohne Cloud

Lokale KI statt Cloud: Eufy baut sein Security-System aus
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Eufy nutzt die Security Essen, um sein Sicherheitsangebot breiter aufzustellen. Vom 22. bis 25. September zeigt die Anker-Marke neben Kameras und Sensoren für Privathaushalte auch Lösungen für kleinere Unternehmen und Gewerbeobjekte.

Eufy Nvr Security System E50 Product Image 2

Gemeinsamer Nenner ist die lokale Verarbeitung von Aufnahmen und Sensordaten.

MindBase bündelt Kameras, Radar und lokale KI

Die bereits zur IFA vorgestellte MindBase dient als zentrale Schaltstelle. Sie verbindet Anker-Produkte und Matter-Geräte, verarbeitet Daten vor Ort und lässt sich mit bis zu 48 Terabyte Speicher ausrüsten. Preis und Verfügbarkeit nennt Anker weiterhin nicht.

Anker Mindbase Lifestyle Image

Zum geplanten Security Kit gehören außerdem die TrackLight Cam S1, die Video Türklingel S4 und das Smart Security Shield. Die TrackLight Cam S1 soll im Oktober für 299 Euro starten. Sie kombiniert eine nachführende 4K-Telekamera mit zehnfachem Zoom, LED-Beleuchtung und 180-Grad-Radar. Das Smart Security Shield nutzt Dual-Radar und soll Personen schon vor dem Gebäude erfassen.

Video Doorbell S4 Lifestyle Image 1

Die Video Türklingel S4 arbeitet mit 3K-Auflösung und 180 Grad Sichtfeld horizontal wie vertikal. Sie lässt sich per Akku, Klingeldraht oder optionalem Solarpanel betreiben. Für Mietwohnungen ist die innen an der Fensterscheibe befestigte Window Camera E10 gedacht.

Datenblätter

Hinzu kommt ein Fall Detection Sensor, der Stürze per Millimeterwellenradar erkennen und ohne Kamera oder tragbares Gerät Zwei-Wege-Kommunikation ermöglichen soll.

Lokale Videoalarme für Büros und Geschäfte

Für den professionellen Einsatz zeigt eufy ein separates Videoalarmsystem. Basis sind die HomeBase Professional S1 für 599,99 Euro und der noch nicht bepreiste AI Core. Das System wertet mehrere Kameras gemeinsam aus und bindet Sensoren für Einbruch, Feuer und Überschwemmungen ein. Bildmaterial bleibt lokal, der Speicher lässt sich auf 16 Terabyte erweitern. 4G und eine Batterie sollen den Betrieb auch bei Strom- oder Internetausfällen sichern.

Eufy Nvr Security System E50 Lifestyle Image 3

Als größere NVR-Lösung nennt Anker das E50-System ab 899 Euro. Es kombiniert einen Acht-Kanal-Rekorder mit vier Dual-Objektiv-Kameras, Ethernet, Daueraufzeichnung, kameraübergreifender Verfolgung und KI-Videosuche. Erweiterbar ist es auf 16 Kanäle und 16 Terabyte Speicher. Zu sehen sind die Neuheiten auf der Security Essen in Halle 5 am Stand 5B38.

Produkthinweis
Anker eufy NVR-System E50 ohne Festplatte, 4er-Set, 4K Dual-Lens Bullet-PTZ 899 EUR

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21. Sep. 2026 um 10:00 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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