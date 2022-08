Am 7. September: Das nächste Apple-Event steht

Apple hat den Termin der nächsten Produktvorstellung soeben bestätigt. Das nächste Apple-Event im laufenden Jahr wird heute in zwei Wochen, am 7. September 2022 stattfinden. Die Überschrift, unter der die Veranstaltung heute angekündigt wurde lautet „Far out.“

Bei dem Termin soll es sich einmal mehr um die Ausstrahlung einer im Vorfeld aufgezeichneten Videopräsentation handeln, die ab 19:00 Uhr deutscher Zeit online gehen wird. Apple wird den begleitenden Livestream auf apple.com zur Verfügung stellen und nennt bereits die zugehörige Stream-Adresse.

Persönliche Einladung für Medienvertreter

Ganz virtuell scheint es in zwei Wochen jedoch nicht zuzugehen. So hat der Konzern mehrere Einladungen unter amerikanischen Medienvertretern verteilt, in denen diese persönlich in das Apple-Hauptquartier eingeladen werden.

Hier schreibt Apple: „RSVP to join us in person for a special Apple Event at the Steve Jobs Theater in Cupertino.“ Unklar ist, ob die geladenen Gäste hier schlicht den selben Stream vor Ort mitverfolgen oder ob Apple die Produktpräsentation mit zusätzlichen Live-Inhalten aufwerten wird.

Apple hat Medienvertreter und Fachjournalisten üblicherweise gerne vor Ort, um diesen gleich im Anschluss der Produktpräsentationen eigene Interaktionen mit der neuen Hardware zu ermöglichen.

iPhone 14 und neue AirPods

Aktuell wird davon ausgegangen, dass Apple zum Termin das neue iPhone 14 vorstellt und eine neue Generation der AirPods Pro präsentieren wird. Zudem könnte iOS 16 im Anschluss an die Veranstaltung freigegeben werden. iPadOS soll, dies gab Apples erst kürzlich bekannt, etwas später im Herbst in Version 16.1 folgen.

Apple setzt Kalender-Eintrag

Wer möchte, kann sich den Termin direkt im Kalender notieren (lassen). Auf der offiziellen Event-Webseite apple.com/apple-events bietet Apple dafür einen extra Knopf an.