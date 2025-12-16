Sonos: Noch ein App- und Firmware-Update im Dezember

Keine 14 Tage nach der letzten Aktualisierung hat Sonos Mitte Dezember nun ein weiteres Softwarepaket für seine Controller-App und mehrere Lautsprechermodelle freigegeben. Das Update wird schrittweise an Nutzer von iOS und Android ausgeliefert und fällt insgesamt überschaubar aus. Im Mittelpunkt stehen Korrekturen und kleinere Anpassungen, die vor allem die Nutzung bestehender Funktionen stabilisieren sollen.

Die Sonos-App liegt unter iOS nun in Version 80.35.8 vor. Sichtbar ist unter anderem eine Anpassung der Darstellung von Albumcovern, die nun mit abgerundeten Ecken angezeigt werden.

Daneben nennt Sonos Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit den Line In Einstellungen sowie allgemeine Verbesserungen bei Stabilität und Leistung. Technische Änderungen im Hintergrund sollen dafür sorgen, dass Eingaben schneller verarbeitet werden und weniger unerwartete Abbrüche auftreten.

NAS-Probleme nur auf neueren Modellen behoben

Parallel zur App-Aktualisierung verteilt Sonos neue Firmware-Versionen für seine Lautsprecher. Auffällig ist dabei, dass nicht alle Geräte denselben Softwarestand erhalten.

Für Era 100, Era 100 Pro, Era 300, Move 2 und Arc Ultra kommt eine neuere Version zum Einsatz als für andere aktuelle Modelle. Ältere Lautsprecher verbleiben auf einem separaten Versionszweig:

Era 100, Era 100 Pro, Era 300, Move 2, Arc Ultra: 92.0-72090

Modern Players: 92.0-71170

Legacy Players: 86.2-70230

Inhaltlich konzentriert sich das Firmware-Update auf ein konkretes Problem beim Zugriff auf lokale Musikbibliotheken. In bestimmten Konstellationen ließ sich Musik, die von einem NAS bereitgestellt wurde, nicht zuverlässig abspielen. Dieses Verhalten wurde nach Angaben des Herstellers korrigiert. Die Anpassung greift allerdings ausschließlich auf den genannten neueren Modellen. Nutzer anderer Lautsprecher erhalten zwar ebenfalls eine aktualisierte Firmware, profitieren von dieser speziellen Korrektur jedoch nicht.



Das aktuelle Update reiht sich in eine Serie kleinerer Veröffentlichungen ein, mit denen Sonos schrittweise auf Kritik an der neuen App-Architektur reagiert. Wie schon bei vorherigen Aktualisierungen liegt der Fokus weniger auf neuen Funktionen als auf der Stabilisierung bestehender Abläufe und der Behebung konkreter Fehler. Weiterhin sind Sonos-Nutzer gut damit beraten, sich mit der alternativen Sonos-App Sonify vertraut zu machen.