Trump-Regierung droht Spotify und weiteren Firmen mit Sondersteuern

Das Umwerben Donald Trumps durch den Apple-Chef Tim Cook und weitere amerikanische Firmenbossen trägt Früchte. Die US-Regierung hat erneut Drohungen gegen die Europäische Union ausgesprochen, weil amerikanische Dienstleistungsunternehmen in den Mitgliedstaaten seit Jahren gezielt benachteiligt würden.

In einem Beitrag auf der Kurznachrichtenplattform X.com nennt die amerikanische Handelsbehörde United States Trade Representative dann auch gleich konkrete Namen. Der Beitrag ist wohl so zu verstehen, dass sich europäische Anbieter wie Spotify, DHL, SAP und Siemens auf Vergeltungsmaßnahmen einstellen müssen, wenn die EU nicht von ihrem Kurs abweicht.

The European Union and certain EU Member States have persisted in a continuing course of discriminatory and harassing lawsuits, taxes, fines, and directives against U.S. service providers. U.S. services companies provide substantial free services to EU citizens and reliable… — United States Trade Representative (@USTradeRep) December 16, 2025

Die Trump-Regierung wirft der Europäischen Union vor, US-Konzerne mithilfe von Klagen, Steuern, Bußgeldern und regulatorischen Vorgaben systematisch in ihrer Geschäftstätigkeit in Europa zu behindern. Die Darstellung blendet dabei auch die Tatsache aus, dass Unternehmen wie Apple und Google hier enorme Gewinne erwirtschaften. Stattdessen ist von umfangreichen kostenlosen Angeboten, die diese für europäische Verbraucher erbringen sowie der Schaffung von mit hohen Investitionen verbundenen Arbeitsplätzen in Europa die Rede. Europäische Dienstleister hätten dagegen seit Jahrzehnten weitgehend ungehinderten Zugang zum US-Markt und könnten dort unter vergleichbaren Wettbewerbsbedingungen agieren.

EU weist Vorwürfe zurück

Für den Fall, dass die EU und deren Mitgliedstaaten aus US-Sicht weiterhin Maßnahmen verfolgen, die die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Anbieter einschränken, kündigt die Trump-Regierung nun konkret Gegenmaßnahmen in Form von Sonderbesteuerungen und nicht näher definierten Einschränkungen an.

Der bei der EU auch für Bereiche wie Technologie-Souveränität sowie Forschung und Innovation zuständige Sprecher Thomas Regnier hat die Vorwürfe in einer ersten Stellungnahme zurückgewiesen. Die europäischen Vorschriften seien für alle Unternehmen bindend, die in der EU tätig sind. An dieser Linie wolle man festhalten und die bestehenden Regeln weiterhin konsequent und ohne Benachteiligung einzelner Anbieter durchsetzen.