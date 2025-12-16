Ab heute buchbar: O2 nimmt Disney+ in sein Streaming-Portfolio auf

Zum heutigen Dienstag erweitert der Mobilfunkanbieter O2 sein bestehendes Streaming-Angebot um den Dienst Disney+. Kundinnen und Kunden können den Videodienst künftig direkt über O2 buchen. Disney+ ergänzt damit die bereits verfügbaren Plattformen Netflix, WOW und Crunchyroll.



O2 verfolgt mit dem Ausbau das Ziel, verschiedene Streaming-Angebote gebündelt anzubieten und tut dies teils sogar zu vergünstigten Konditionen.

Disney+ vereint Inhalte mehrerer Studios und Marken unter einem Dach. Dazu zählen Produktionen von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie ausgewählte Inhalte von Hulu. Das Angebot umfasst Spielfilme, Serien, Dokumentationen und exklusive Eigenproduktionen. Ergänzt wird das Programm durch Sportübertragungen.

Streaming direkt über den Mobilfunkanbieter

Die Buchung von Disney+ erfolgt bei O2 direkt über den bestehenden Vertrag. Inhalte lassen sich auf Smartphones, Tablets, Computern und Fernsehgeräten abrufen. Für die Nutzung unterwegs bietet Disney+ eine Download-Funktion, mit der ausgewählte Titel lokal gespeichert und später ohne Internetverbindung abgespielt werden können.

Wie bei der Standard-Buchung auch unterstützt der Dienst je nach gewähltem Tarif unterschiedliche Qualitätsstufen. Dazu zählen Full HD und 4K UHD mit erweitertem Farbumfang. Alle drei Tarif-Optionen können fortan direkt über den Mobilfunkanbieter gebucht werden.

Nach Netflix, WOW und Crunchyroll

Disney+ ist bei O2 in alle wichtigen Abo-Varianten erhältlich: Disney+ Standard mit Werbung, Disney+ Standard und Disney+ Premium. Die gleichzeitige Nutzung ist auf zwei oder vier Geräten möglich, abhängig vom gebuchten Modell. Innerhalb eines Haushalts lassen sich mehrere Profile anlegen, sodass Empfehlungen und Wiedergabelisten getrennt bleiben.

Zum Start des Angebots weist O2 auf saisonale Inhalte hin, darunter eine Auswahl an Weihnachtsfilmen und Serien. Die Integration von Disney+ erweitert das Portfolio damit um einen weiteren großen Anbieter und gibt Nutzern die Möglichkeit, verschiedene Streaming-Dienste zentral über einen Vertrag zu verwalten.