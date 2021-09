Sonos: Neuer Sonos Beam, mehr Audioformate und Dienste

Der „Sonos Beam (Gen 2)“ verfügt über HDMI eARC, kann mit Amazon Alexa und dem Google Assistent verheiratet werden und unterstützt Apples AirPlay 2-Standard. Die Trueplay-Funktion sorgt sich um eine Sound-Anpassung in Abhängigkeit von Aufstellungsort und Zimmer-Einrichtung. Sonos wird die Produktseite in wenigen Minuten live schalten.

So wurde die günstigere der beiden Sonos Soundbars, der sogenannte Sonos Beam, runderneuert und wird fortan ausschließlich als „Sonos Beam (Gen 2)“ für 499 Euro verkauft. Die neue Soundbar lässt sich ab heute vorbestellen und wird ab 5. Oktober in die Auslieferung gehen.

