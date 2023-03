„Boom! Boom! The World vs Boris Becker“ kommt auf Apple TV+

Mit Boom! Boom! The World vs Boris Becker läuft bei Apple TV+ vom 7. April an eine Dokumentation über die in den 1980er-Jahren berühmt gewordene und im Laufe der Zeit auch in diverse Skandale verstrickte Tennisgröße. Apple hat nun vorab den offiziellen Trailer zu der zweiteiligen Produktion veröffentlicht.

„Boom! Boom! The World vs Boris Becker“ verspricht einen Einblick in das Leben und die Karriere von Becker und lässt damit verbunden mit Personen wie John McEnroe und Björn Borg auch namhafte Zeitzeugen zu Wort kommen.