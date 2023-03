Audible bietet erste Hörbücher in 3D-Audio an

Mit Audible setzt der nächst Audiodienst auf Dolby Atmos beziehungsweise 3D-Audio. Der Hörbuchanbieter startet mit rund 40 Titeln in die neue Audiodimension, zunächst allerdings nur in den USA. Hören kann man die englischsprachigen Hörbücher aber auch mit einem deutschen Audible-Abo und man kann wohl davon ausgehen, dass auf kurz oder lang auch die ersten deutschsprachigen Audible-Hörbücher in 3D-Audio erscheinen – einen Zeitplan diesbezüglich will allerdings noch niemand nennen.

Zum Start bewirbt Audible das Angebot unter anderem mit einer amerikanischen Fassung des Andersen-Märchens „Die kleine Meerjungfrau“. Das in Dolby Atmos beziehungsweise 3D-Audio verfügbare Hörbuch „The Little Mermaid“ wurde von der Sängerin Leigh-Anne Pinnock eingesprochen.

Neben Hörbüchern auch Podcasts und Live-Auftritte

Generell wertet man bei Audible die mit 3D-Audio verfügbaren Möglichkeiten als Chance, das Storytelling mithilfe der außergewöhnlichen Talente von Schauspielern, Schriftstellern, Regisseuren, Sounddesignern und anderen Kreativen auf eine neue Ebene zu hieven. Audible verspricht damit verbunden abendfüllende Multicast-Produktionen, Klanglandschaften, Live-Auftritte und Podcasts.

Unter den weiteren zum Start in 3D-Audio veröffentlichten Titeln finden sich eine von Sam Mendes produzierte Fassung von „Oliver Twist“, „The Prophecy“ mit den Schauspielern Kerry Washington und Daniel Dae Kim sowie die Serie „Letters from Camp“ von Jamie Lee Curtis.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir nochmal auf die aktuelle Frühjahrsaktion von Audible hinweisen, in deren Rahmen man den Hörbuchdienst vier Monate lang für jeweils nur 2,95 Euro nutzen kann.

Die drei ??? seit vergangenem Jahr in 3D-Audio

Die Idee, Hörbücher und Audiogeschichten in räumliche Klangwelten zu verpacken, ist allerdings keineswegs neu. Im vergangenen Jahr sind beispielsweise auf Apple Music die ersten Dolby-Atmos-Versionen aus der Reihe „Die drei ???“ erschienen, darunter „Die drei ??? und das versunkene Schiff“.