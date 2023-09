Sonos Move 2 ist da: USB-C, 24 Stunden Akku, WLAN und Bluetooth

Move 2 verfügt über eine rundum überarbeitete akustische Architektur mit zwei Hochtönern, die für raumfüllenden Stereo Sound und klare Stimmen sorgen. So können Hörer:innen das emotionale Live-Erlebnis in die eigenen vier Wände holen. Der präzise abgestimmte Tieftöner erzeugt tiefe, dynamische Bässe – auch bei Musikgenuss im Freien.

Das neue Modell besitzt einen USB-C-Anschluss, mit dem sich nicht nur der neue Line-In-Adapter verbinden lässt, der Move 2 kann unterwegs auch als Energielieferant für iPhone und Co. genutzt werden. Zudem lässt sich der im Sonos Move 2 verbaute 44-Wattstunden-Akku, der eine Musikwiedergabe von bis zu 24 Stunden gewährleisten soll, über den USB-C-Port mit Energie versorgen. Das ovale Ladebasis muss also nicht zwingend mit in den Urlaub genommen werden.

Neben einer weißen und einer schwarzen Farbvariante ist die zweite Generation des Sonos Move in diesem Jahr auch in einem Olivton erhältlich. Die Bedienenelemente des Lautsprechers wurden überarbeitet und gleichen nun denen der jüngst vorgestellten Era-Lautsprecher .

Der tragbare Lautsprecher lässt sich wie sein Vorgänger sowohl als mobiler Bluetooth-Speaker nutzen, beim Einsatz in den eigenen vier Wänden verhält sich der Sonos Move 2 jedoch wie ein regulärer Sonos-Lautsprecher und kann Räumen zugeordnet werden und laufende Musik in diesen dann synchron mit den bereits vorhandenen Geräten wiedergeben.

Die auf Multiroom-Systeme spezialisierten Audioexperten von Sonos haben heute die zweite Generation der Sonos Move vorgestellt und werden den Sonos Move 2 ab 20. September, also genau heute in zwei Wochen, für 499 Euro zur Vorbestellung anbieten.

