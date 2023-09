Mac-App Spectrolite: Erstellt Booklets, Druckraster und Posterisation

Die Mac-Anwendung Spectrolite, ein Projekt von Amelia Greenhall und Adam Greenhall, zielt auf eine klitzekleine Nische. Der kostenfreie Helfer hat Künstler, Gestalter und Hobby-Drucker im Visier und bietet diesen mehrere Werkzeuge an, die beim Absolvieren wiederkehrender Aufgaben zur Hand gehen sollen.



Umfangreiche Booklet-Funktion

Am schnellsten erklärt ist die umfangreiche Booklet-Funktion der Mac-Anwendung, die beim Erstellen so genannter „Zines“ behilflich ist. Bei den Zines handelt es sich im kleine Heftchen, die selbst gedruckt und gebunden werden. Die Mac-App Spectrolite hilft euch lediglich dabei vorhandene PDF-Dokumente in Form zu bringen und passt diese je nach Ausrichtung, gewünschtem Format und vorhandenem Papier an.

Ein Beispiel: Die Spectrolite-App kann ein vorhandenes Din-A4-PDF vollautomatisch so auf A2-Seiten aufteilen, dass mit nur wenig Aufwand ein richtig sortiertes Booklet erstellt werden kann. In der Druckdatei sind auf Wunsch auch die zu faltenden Bereiche und Schnittmarkierungen eingetragen.

Halftoning und Posterizing…

Für die künstlerisch ambitionierten Anwender verfügt die Anwendung zudem über eine Halftoning- und eine Posterizing-Funktion. Beim Halftoning werden so genannte Druckraster erstellt, die Rasterpunkte in unterschiedlichen Größen generieren und so den Eindruck von Grauschattierungen beim Betrachter entstehen lassen.

Beim Posterizing bzw. der Posterisation werden Farben zusammengefasst, um eigentlich detaillierte Grafiken mit einer geringeren Anzahl an Farben wiedergeben zu können.

…und Risographie

Darüber hinaus kann die App auch Farben trennen und versteht sich zudem auf die Risographie – ein Schablonendruckverfahren, das im Aufbau der Siebdrucktechnik ähnelt. Auf der Webseite der Spectrolite-App gibt es detaillierte Anleitungen und Handbücher zu allen Funktionen.