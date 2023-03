Sonos Era 300: Beeindruckender Klang mit 3D-Audio im Fokus

Während der Era 100 zwar ebenfalls nennenswerte Verbesserungen mitbringt, aber eher „nur“ als neuer Sonos One zu sehen ist, betritt Sonos mit dem Era 300 eine komplett neue Bühne. Der ungewöhnlich geformte Lautsprecher präsentiert sich besonders für ein raumfüllendes Audioerlebnis auf Basis von Dolby Atmos beziehungsweise 3D-Audio entwickelt.

Sonos Era 300 Lieferumfang

Damit zusammenhängend wollen wir zunächst erwähnen, dass Apples 3D-Audio letztendlich nur eine andere Bezeichnung für die sonst als Dolby Atmos bekannte neue Klangdimension ist und Abonnenten von Apple Music hier also ebenfalls profitieren.

3D-Audio wird zum Teil sogar mit dem Sprung von Mono auf Stereo verglichen, was in unseren Ohren in wenig übertrieben ist. Wenn man jedoch die Standardversion eines Songs mit einer Neuabmischung für 3D-Audio vergleicht, sind die akustischen Unterschiede ohne Frage enorm – vorausgesetzt, man hat einen hierfür optimierten Lautsprecher wie den neuen HomePod oder eben den Era 300 von Sonos zur Verfügung.

Entwickelt für 3D-Audio beziehungsweise Dolby Atmos

Der Sonos Era 300 wurde von Grund auf für ein räumliches Audioerlebnis entwickelt, diesem Konzept ist dann auch die extravagante Optik des Lautsprechers geschuldet. Insgesamt vier Hochtöner und zwei Tieftöner wurden so im Era 300 platziert, dass sie nicht nur einen für einen Einzellautsprecher beachtlichen Stereoklang bieten, sondern die zusätzliche Dimension von 3D-Audio bestmöglich wiedergeben. Die verteilte Anordnung der einzelnen Treiber bezieht hierfür die akustische Reflexion von Wänden und insbesondere der Zimmerdecke mit ein.

Um die Audioeigenschaften des Era 300 optimal auf den jeweiligen Aufstellungsort abzustimmen, ist das Trueplay-Tuning mithilfe der Sonos-App ebenso unerlässlich wie das Befolgen der Herstellerempfehlungen mit Blick auf die Aufstellung. Der Era 300 darf nicht ins Regal gepackt werden, sondern soll frei und möglichst mit 20 Zentimetern Abstand zu anderen Objekten aufgestellt werden.

Hörbare dritte Dimension und solider Stereoklang

Im Ergebnis hat der Sonos Era 300 bei uns eine wirklich eindrucksvolle Klangbühne in den Raum gezaubert. Spielt man einen für 3D-Audio optimierten Song auf dem Lautsprecher ab, so ist die zusätzliche akustische Dimension deutlich vernehmbar und präsent. Hört man den gleichen Titel auf einem Stereoset, so fehlt diese zusätzliche räumliche Tiefe.

Damit verbunden beeindruckt der Era 300 auch durch sein umfassendes akustisches Volumen. Klare Höhen, kräftige Mitteltöne und vor allem auch ein satter, tiefer Bass erfreuen bei der Wiedergabe unterschiedlichster Musikstile.

Der Era 300 bewirbt sich auch als Einzellautsprecher für die Stereowiedergabe. Hier sorgen jeweils seitlich ausgerichtete Paare von Mitteltönern und Tieftönern für eine deutlich vernehmbare Trennung. Dieses Setup sollte in kleineren Räumen auch eine sehr gute Alternative zu einer Kombination aus zwei Lautsprechern bieten, im direkten Vergleich lässt sich die fehlende Weite insbesondere in größeren Räumen jedoch nicht kaschieren. Als teure aber dann wohl unschlagbare Lösung lassen sich zwei Era 300 ebenfalls zu einem Stereoset konfigurieren.

Überarbeitetes Bedienfeld, WiFi 6 und Bluetooth-Option

Mit Blick auf die Bedienung setzt der Era 300 wie der kleinere Era 100 auf das überarbeitete Bedienfeld mit integriertem Lautstärkeregler. Als generelle Steuerzentrale fungiert bei Sonos ansonsten ja die für den Desktop und Mobilgeräte erhältliche App. Optional besteht die Möglichkeit zur Sprachsteuerung mithilfe von Amazon Alexa oder (bislang nur auf Englisch oder Französisch) Sonos Voice Control.

Anschlussseitig kann man den Sonos Era 300 neben seiner Hauptfunktion als WLAN-Lautsprecher auch über Bluetooth oder mit optionalem Adapter auch über Line-in bespielen. Der Lautsprecher ist kompatibel mit WiFi 6 und kann ebenfalls per Adapter auch über Ethernet verbunden werden. Der Sonos Era 300 ist 16 x 26 x 18,5 Zentimeter groß und wiegt knapp viereinhalb Kilo.

Zum Verkaufsstart setzt Sonos den Preis für den Era 300 mit 499 Euro an. Der Lautsprecher ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und wird vom 28. März an ausgeliefert. Kauft man zwei Era 300 im Set, lässt Sonos 50 Euro auf den Endpreis nach.