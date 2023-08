Sonos-Kopfhörer mit WLAN und Dolby Atmos zum Monatswechsel?

Die uns durchgesteckten Informationen diesbezüglich sind allerdings noch etwas spärlich. In jedem Fall steht die Unterstützung von Dolby Atmos und 3D-Audio auf der Feature-Liste. Zudem soll der Sonos-Kopfhörer sowohl WLAN als auch Bluetooth unterstützen. Auf diese Weise lässt er sich zuhause mit dem vollen Leistungsumfang der Sonos-Lautsprecher nutzen, eignet sich aber ebenso als Bluetooth-Kopfhörer für unterwegs – was uns davon ausgehen lässt, dass eine integrierte Geräuschunterdrückung (ANC) obligatorisch ist.

Die ersten Spekulationen um einen Kopfhörer von Sonos sind mittlerweile mehr als vier Jahre alt . In wenigen Wochen dürfte es nun jedoch in der Tat soweit sein, dass Sonos seine bislang auf Lautsprecher ausgerichtete Produktpalette um einen High-End-Kopfhörer erweitert.

