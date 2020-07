Sonos erweitert sein Radioangebot um neue Sendungen und Archiv

Sonos hat sein kuratiertes Musikangebot „Sonos Radio“ bereits Anfang Juni in Deutschland an den Start gebracht. Regelmäßige Neuzugänge und Erweiterungen sollen nicht nur für mehr Abwechslung sorgen, sondern auch das Interesse der Nutzer wachhalten. So kündigt der Lautsprecher-Hersteller jetzt den Start weiterer Radiosendungen und die Möglichkeit zum Zugriff auf das stetig wachsende Archiv an.

Mit der Sendung „Here Comes Everybody“ startet am Samstag David Byrne auf Sonos Radio. Im Monatsrhythmus will der Frontmann der „Talking Heads“ künftig ausgewählte Filmmusik, türkischen Pop, afrikanische Rhythmen und Neuveröffentlichungen präsentieren.

Zugleich kündigt Sonos neue Radiosendungen von Thom Yorke, Khruangbin, Jeff Parker und Brittany Howard an, die vom 5. August an jeweils ab mittwochs verfügbar sein werden.

Zugriff auf ein Archiv der bisherigen, von Künstlern kuratierten Radio-Inhalte, haben Sonos-Nutzer ab sofort über Mixcloud. Die neuen Shows erscheinen dort jeweils 24 Stunden nach ihrer Veröffentlichung, eine Übersicht lässt sich unter der Adresse www.mixcloud.com/sonos einsehen. Die Sendungen stehen auch über die Rubrik Mixcloud in der Sonos-App zur Verfügung, zudem soll das „Sonos Sound System Archive“ von nächstem Monat an auch als eigener Menüpunkt in der Sonos Radio App verfügbar sein.