Apple Central World: Eindrucksvolle Apple-Architektur in Thailand

Mit Apple Central World steht am Wochenende in Thailand die nächste prestigeträchtige Apple-Neueröffnung an – nur zwei Wochen, nachdem Apple in Peking den Apple Store Sanlitun eröffnet hat.

Die im Zentrum von Bangkok angesiedelte Retail-Filiale Apple Central World soll sich Apple zufolge als neuer und äußerst einladender Ort inmitten der pulsierenden thailändischen Metropole etablieren.

Architektonisch macht der neue Apple Store durchaus etwas her. Erstmals präsentiert sich eine komplett aus Glas geschaffene Konstruktion unter einem ausladenden Dach im Stil von Apples neuen, freistehenden Niederlassungen. Die beiden Ebenen werden durch eine Holztreppe und auch einen zylindrischen Aufzug mit hochglanzpolierter Edelstahlwand verbunden. Zudem sind an das Obergeschoss direkt der Skytrain und das größte Einkaufszentrum der Stadt angeschlossen. Den Außenbereich hat Apple als Treffpunkt angelegt und mit Bänken und großen Terminalia-Bäumen ausgestattet.